علي سالمين: «الإمبراطور» بمركز لا يتقبل أي خسارة

أعرب علي سالمين لاعب الوصل، عن تمنياته أن يكمل فريقه مشواره في الموسم الحالي بنفس الأداء القوي والنتائج الإيجابية التي يحققها حتى الآن، مؤكداً أن مشوار دوري أدنوك للمحترفين، لا يزال طويلاً، والمطلوب الأداء بنفس الجدية والقوة والطموح بنفس الروح في جميع المباريات.

وقال: ((تمكنا حتى الآن من تحقيق مكاسب في الدوري، وآخرها الفوز على البطائح 4 ـ 1 في الجولة التاسعة، وتلك الانتصارات المتواصلة تعطينا الحافز والدافع القوي للمحافظة على الصدارة، والبقاء على القمة، لأننا في مركز لا يتقبل أي خسارة خلال المرحلة المقبلة)).

وعن الضغوط التي يتعرض لها لاعبو ((الإمبراطور)) خلال المرحلة الحالية، قال سالمين: ((التعامل مع الضغوط شيء طبيعي، وعلينا التعلم كيفية إخراج أفضل ما لدينا تحت هذا الضغط، والفوز هو ما يعطينا الدافع، ونتمنى إكمال المشوار بنفس الإيجابية حتى نهاية الموسم)).

واختتم سالمين قائلاً: ((ميلوش مدرب الوصل يطالبنا دائماً باللعب بثقة، ونحن جاهزون لخوض أي مباراة، وإن شاء الله نقدم نفس المستوى القوي وأفضل خلال مواجهاتنا المقبلة، خاصة وأنه تنتظرنا مباريات صعبة خلال ديسمبر الجاري، أمام الوحدة واتحاد كلباء وشباب الأهلي في الدوري، وكذلك شباب الأهلي في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)).

تجدر الإشارة، إلى أن علي سالمين، بدأ مشواره مع الوصل في دوري المحترفين بداية من موسم 2012 ـ 2013، ولعب 17068 دقيقة موزعة على 214 مباراة، وسجل 7 أهداف، وتلقى بطاقتين حمراويين، و34 بطاقة صفراء في مسابقات المحترفين.

وشارك علي سالمين، هذا الموسم مع الوصل في 343 دقيقة موزعة على 7 مباريات، ونال بطاقة صفراء واحدة، ولم يلعب مع الوصل في أي من مبارياته الثلاث في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي هذا الموسم.

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