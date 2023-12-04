أبوظبي لسيدات الكرة يلتقي منتخب الأردن اليوم

يختتم فريق نادي أبوظبي الرياضي لكرة القدم النسائية زيارته للعاصمة الأردنية عمّان عصر اليوم، عندما يلتقي باستاد البتراء بمدينة شباب الحسين الرياضية منتخب الأردن الأول لكرة القدم للسيدات في التجربة الودية الدولية الثانية، التي تأتي تلبية لدعوة الاتحاد الأردني لكرة القدم، والتي تصب في نطاق استعدادات فريق نادي أبوظبي الرياضي بطل الدوري الإماراتي للسيدات للموسم الجديد للدفاع عن لقبه الكروي.

وكانت المباراة الودية الدولية الأولى التي أقيمت أول من أمس، قد شهدت فوز منتخب الأردن 1/3.

على جانب آخر، رحبت بعثة فريق نادي أبوظبي الرياضي لكرة القدم النسائية بمقر إقامتها، بوفد الاتحاد الأردني لكرة القدم، وعلى رأسه، ستيفاني النبر رئيسة اللجنة النسوية وعضو اتحاد الأردني لكرة القدم، وسوسن حساسين مديرة المنتخبات الوطنية، وشارك الوفد الأردني في احتفالية عيد الاتحاد الـ 52، وأعرب كل الحضور عن فرحتهم وفخرهم واعتزازهم بإنجازات دولة الإمارات في شتى المجالات.

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