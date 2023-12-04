علي خصيف: الجزيرة منافس قوي على اللقب

أكد علي خصيف قائد وحارس مرمى الجزيرة، أن فريقه ما زال منافساً قوياً على لقب بطولة دوري أدنوك للمحترفين، التي يحتل فيها المركز الخامس ((مؤقتاً)) بجدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن الوصل متصدر المنافسة، وذلك بعد فوز ((فخر أبوظبي)) الأخير على بني ياس في الجولة التاسعة، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، والذي استرد به نغمة الانتصارات بعد 4 مباريات شهدت تعادله في مباراتين وخسارته في مثلهما.

وقال خصيف: الجزيرة وفي كل المواسم ظل ينافس على الألقاب لأنه ناد كبير، ومهما تعثرنا فإننا قادرون على العودة، وأعتقد أن الفرصة حالياً ما زالت متوفرة لأننا في الجولة التاسعة وهنالك الكثير من النقاط في الملعب، والتي يمكن أن نعوض من خلالها الفارق عبر تحقيق الانتصارات التي ترضي جماهيرنا.

وأكد قائد الجزيرة أن فريقه لن ييأس وسيقاتل في المباريات، موضحاً أن هدفهم التقدم في جدول الترتيب مع كل جولة يخوضها الفريق، وأضاف: علينا أن نؤدي بكل قوة وأن نستمتع بكرة القدم ونسعى للهدف الذي وضعناه، ثقتنا كبيرة في أنفسنا خصوصاً أن هنالك عملاً كبيراً من جانب مجلس الإدارة وزملائي اللاعبين الذين يقدرون المسؤولية ويعرفون المطلوب منهم في المرحلة المقبلة.

وذكر خصيف، أنهم يتحملون مسؤولية الفترة التي لم يحقق فيها الفريق الفوز في 4 مباريات، وقال: لم نكن راضين عن مستوانا في تلك المباريات والنتائج التي خرجنا بها لأنها لم تناسب طموحنا، الأخطاء واردة في كرة القدم وهي التي تجعلنا نتعلم ونستفيد.

وقال قائد الجزيرة: القادم سيكون أفضل بعد تخطي عقبة بني ياس، مشيراً إلى أن الفوز جاء بعد تحضيرات جيدة وتقدير كبير للمسؤولية من قبل زملائه اللاعبين، خصوصاً أن المنافس، وعلى حسب قوله، من الفرق المميزة.

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