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ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات إلى لقب كأس الأرجنتين للبولو للسيدات

12/4/2023 7:28:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات ((ال أوفيرو Z 7 UAE))، للفوز على فريق ((لا دولفينا للسيدات)) خلال اللقاء النهائي، والذي جاء قوياً ومثيراً من ستة أشواط وبهانديكاب 40 جولاً، لتتوج مع فريقها بكأس بطولة الأرجنتين المفتوحة للسيدات بنتيجة 17 مقابل 14 هدفاً، وفي نهائي الرجال، فاز فريق علي البواردي ((لا ناتيفيداد)) بكأس بطولة الأرجنتين المفتوحة للرجال بعد فوزه على منافسه فريق ((لا دولفينا للرجال)) بعد مباراة من 8 أشواط بلغت الإثارة فيها الذروة، واستمتعت الجماهير الغفيرة بالأداء العالي من أفضل نجوم اللعبة في العالم.

فرحة

عقب انتهاء اللقاء، تسلمت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم الكأس الغالية، لتهديه إلى أسرة البولو بالإمارات، كما تسلم علي البواردي الكأس الأخرى وسط سعادة غامرة من الحضور وأبناء الإمارات، وحضور جماهيري كبير قارب الـ20 ألف متفرج، شهدوا إنجازاً تاريخياً حققه بولو الإمارات من خلال الفوز بكأسي الأرجنتين للبولو للرجال والسيدات في البطولة المفتوحة.

تهنئة

من جانبه، قام راشد الحمودي سكرتير أول سفارة الإمارات في بوينس آيرس، وسعيد بن دري رئيس وفد ملف الإمارات المتواجد بالعاصمة الأرجنتينية، ووليد بن مرهون المدير الأول في مكتب فعاليات دبي للأعمال بدائرة الاقتصاد والسياحة، وأورانجا ديلفين رئيس الاتحاد الأرجنتيني للبولو، وأدريان سيمونيتي مالك العلامة التجارية لامارتينا لملابس ومستلزمات البولو، ورينيه برنارد بيل المنظم العالمي لبطولات البوبو، بتقديم التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة فوز فريقها التاريخي للمرة الثانية بهذه البطولة، التي تعد واحدة من أكبر بطولات العالم وأعلاها تصنيفاً.

اجتماعات

وفي ذات السياق، واصل وفد الإمارات المكلف باستضافة بطولة كأس العالم للقارات للبولو عام 2026 برئاسة سعيد بن دري نائب رئيس اتحاد الإمارات للبولو، نشاطه بالأرجنتين وعقد سلسلة اجتماعات مع اتحاد الأرجنتين للبولو وعدد من الهيئات والشركات والمنظمين للأحداث على صعيد اللعبة، لبحث إمكانية الاستفادة من خبراتهم التنظيمية والتسويقية في المستقبل واستقدام بعض الفرق العالمية لتوفير الاحتكاك الأمثل لمنتخبنا إلى جانب التحضير لهذه الاستضافة العالمية.

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