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الجنوب أفريقي بورميستر بطل «السباق إلى دبي» للغولف

12/4/2023 7:28:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق الجنوب أفريقي دين بورميستر ثاني ألقابه في الموسم الجديد لجولة ((دي بي ورلد)) للغولف التي تقام تحت شعار ((السباق إلى دبي))، بعدما توج بطلاً في إنفيستك الجنوب أفريقية المفتوحة، مع تجدد المنافسات للجولة العالمية التي تشهد إقامة 5 بطولات في دولة الإمارات العربية المتحدة منها الختام الكبير بنظامه الجديد في أبوظبي ودبي في عام 2024.

جاء فوز بورميستر الذي توج الأسبوع الماضي بلقب بطولة جوهانسبرغ، بعدما أنهى المنافسات هذه المرة برصيد 11 ضربة تحت المعدل، وجاء خلفه بالمركز الثاني ثلاثة لاعبين برصيد 8 ضربات تحت المعدل، وهم الإيطالي ريناتو باراتوري والسويدي يسبر سفينسون والجنوب أفريقي ريان فان فيلزين.

على جانب آخر، أصبح التشيلي خواكين نيمان أول لاعب تشيلي يتوج بلقب بطولة أسبس هاندا أستراليا المفتوحة، بعد تفوقه في جولة فاصلة على الياباني ريكوا هوشينو، بعد تعادلهما برصيد 14 ضربات تحت المعدل في ختام الجولات الأربع الرئيسية للمنافسات التي أقيمت في سيدني.

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