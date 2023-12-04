فريق «إسلام آباد» الباكستاني بطل كأس «دولية دبـي للبولـو»

توج فريق ((إسلام آباد)) للبولو بكأس البطولة الدولية لقواعد رياضة البولو والتي أطلقها ونظمها نادي دبي للبولو والفروسية بالتزامن مع أفراح الدولة بعيد الاتحاد، وشهدت البطولة مشاركة العديد من الفرق المحلية والخارجية ومنها أكاديمية البولو للناشئين التابعة لنادي دبي للبولو والفروسية، وتمثل بطولة كأس البولو الدولية، علامة فارقة في دعم مجتمع البولو وتعزيز مكانة هذه الرياضة في المنطقة.

شراكة

وقالت ميلاني دي سوزا ((الهيئة الملكية لمحافظة العُلا)): ((تعد هذه الشراكة مع نادي دبي للبولو والفروسية شهادة على التزامنا تعزيز السياحة الرياضية والضيافة الفاخر)).

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