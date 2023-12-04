إصابة فارس خليل بقطع في الرباط الصليبي

إصابة فارس خليل بقطع في الرباط الصليبي
التاريخ
12/4/2023 7:28:56 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن نادي الوصل، إصابة فارس خليل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الفريق والبطائح، بالجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، ولم تتحدد مدة غياب اللاعب عن الفريق. وكان فارس خليل لعب 8 دقائق فقط أمام البطائح، بعد نزوله بديلاً في الدقيقة 46، وتم تغييره في الدقيقة 54، بزميله يوسف المهيري.
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