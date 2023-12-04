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إصابة فارس خليل بقطع في الرباط الصليبي

12/4/2023 7:28:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نادي الوصل، إصابة فارس خليل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الفريق والبطائح، بالجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، ولم تتحدد مدة غياب اللاعب عن الفريق. وكان فارس خليل لعب 8 دقائق فقط أمام البطائح، بعد نزوله بديلاً في الدقيقة 46، وتم تغييره في الدقيقة 54، بزميله يوسف المهيري.

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