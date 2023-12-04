الشارقة يودع أبطال آسيا

ودع الشارقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم من دور المجموعات بخسارته، أمس، خارج ملعبه أمام الفيصلي الأردني 1 - 2، بالمجموعة الثانية قي مباراة دراماتيكية ظل فيها الشارقة متقدماً حتى نهاية الوقت الأصلي بهدف فراس بالعربي ((الدقيقة 34))، وأدرك الفيصلي التعادل بالدقيقة 90 عن طريق رزق بن هاني، وأحرز لاعبه رفيق الكامرجي هدف الفوز بالدقيقة ((90 + 7))، وطرد الحكم لاعبي الشارقة ماجد راشد وبيانيتش في الدقيقتين ((90 + 7)) و((90 + 10)).

وبهذه النتيجة توقف رصيد الشارقة عند النقطة الثامنة، ثالثاً، وقفز الفيصلي للنقطة السادسة بالمركز الأخير، فيما تأهل فريقا ناساف الأوزبكي ((11 نقطة)) والسد القطري ((8 نقاط)) بعد تعادلهما 2 - 2.

من ناحية أخرى يختتم العين مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بمواجهة مضيفه أهال التركماني في السادسة من مساء اليوم ((بتوقيت الإمارات)) باستاد عشق آباد، وتأهل الفريق رسمياً لدور الـ 16 متصدراً المجموعة الأولى.

ويواجه اليوم بعض التحديات المتمثلة في العشب الصناعي للملعب، وانخفاض درجات الحرارة. يدير اللقاء طاقم تحكيم كوري، بقيادة كيم جونغ ، ويعاونه بارك يونغ، وجانغ بيل، مساعدين، وشاي هيوب، حكم رابع، وكيم جون، حكم فيديو، والأوزبكي سيدوف حكم فيديو، والكويتي سعد الفضلي مراقباً للحكام، والأردني محمد عبدالله مراقباً للمباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز