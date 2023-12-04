«السلم للدراجات الهوائية» تطلق «السباق إلى الفضاء» للهواة الإماراتيين

قررت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام بتوجيهات وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، إطلاق سباق الهواة الإماراتيين، تحت شعار ((السباق إلى الفضاء))، خلال شهر يناير المقبل، تقديراً وإبرازاً للإنجازات التاريخية الرائدة التي سطرها أبناء الإمارات في قطاع الفضاء، في رحلات ستبقى خالدة في التاريخ، وينطلق السباق من أمام مركز محمد بن راشد للفضاء، وصولاً إلى منطقة القدرة بدبي، ويمتد لمسافة 147 كلم.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة، برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، عن تخصيص جوائز تقدر بـ 3.5 ملايين درهم للسباقات الأربعة في النسخة الثامنة الجديدة، وهي: سباق الهواة الإماراتيين الرجال ((السباق إلى الفضاء))، سباق النخبة الرجال، السباق الصحراوي المفتوح، وسباق السيدات، على أن يتم تخصيص جوائز مالية تبلغ مليون درهم لسباق الهواة الإماراتيين الرجال ((السباق إلى الفضاء)).

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على توجيهات ودعم سموه، ومكارمه السخية التي عززت مكانة السباق، وجعلته الأكبر من نوعه على صعيد سباقات الهواة، وقال: اللجنة العليا المنظمة تعمل دائماً على تحقيق الأهداف الرياضية والوطنية للحدث، من خلال نوعية السباقات، واختيار مسارات جديدة، وربط السباقات بالأحداث والأماكن الوطنية، والمنجزات الوطنية والعالمية التي نفخر بها، فقد نظمنا سباقات ارتبطت بعام الخمسين، وبـ ((إكسبو))، وبمنطقة حي الشندغة التاريخي، ومنطقة حتّا، وغيرها من المناطق المهمة، ويشرفنا أن تشهد الدورة الثامنة سباقاً ينطلق من أمام صرح علمي وطني وعالمي، وهو مركز محمد بن راشد للفضاء، كما قمنا باختيار شعار (السباق إلى الفضاء)، تكريماً للإنجازات المتتالية لدولة الإمارات في قطاع الفضاء، التي تأتي ترجمة لرؤية قيادة الدولة الحريصة على دعم هذا القطاع، لدوره الهام في الجوانب العلمية والمعرفية، وتحفيز أبناء الوطن على مواصلة الإبداع والتفوق فيه، وهو ما جعلنا نشهد نجاح مهمة البطل هزاع المنصوري، الذي سجل اسمه كأول إماراتي يصل إلى الفضاء، ثم زميله البطل سلطان النيادي، الذي خاض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب على متن محطة الفضاء الدولية، والتي امتدت لـ 6 أشهر.

وأضاف: سنواصل التطوير المستمر للبطولة، لتقديم الأفضل دائماً، وترسيخ مكانة البطولة، بوصفها حدثاً رياضياً ومجتمعياً، يسعى إلى تحقيق أهداف كبرى، تتجاوز مكاسب المنافسات نفسها، عبر تحفيز جميع أبناء المجتمع على تبنّي الرياضة كأسلوب حياة أكثر صحة وسعادة، بواسطة رياضة الدراجات الهوائية تحديداً، التي أصبحت ممارستها ممكنة في مختلف مواقع دبي، بفضل ما توفره الحكومة الرشيدة من مسارات حديثة ومتنوعة، ودورها في تحقيق الاستدامة، ودعم الحياة البيئية في منطقة القدرة بمحمية المرموم الطبيعية الصحراوية، الأكبر من نوعها في العالم.

فخر

وقال سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: أود أن أعبّر عن فخري واعتزازي بهذا الحدث الرياضي البارز، يُسعدنا أن يكون مركز محمد بن راشد للفضاء، موقعاً لانطلاقة هذا السباق الهام، ونرى في اختيار شعار ((السباق إلى الفضاء))، تكريماً لإنجازات دولة الإمارات في قطاع الفضاء، والتي أصبحت تحفيزاً للابتكار والتميز، وتعكس هذه الفعالية دعم قيادتنا في تشجيع شغف الشباب بالرياضة والتحدي، وتطوير قطاع الفضاء، كما يعكس السباق الاهتمام المستمر بتفعيل دور الرياضة في حياة المجتمع، وتعزيز قيم الصحة واللياقة البدنية. نحن ملتزمون بتقديم كل الدعم، لضمان نجاح هذا الحدث الرياضي البارز، والمساهمة في تعزيز مكانة دبي والإمارات كوجهة متقدمة لسباقات الدراجات الهوائية. بالتعاون مع اللجنة العليا المنظمة، نسعى لتحقيق تجربة سباق فريدة، ونرحب بالمشاركين في هذا الحدث الاستثنائي.

وزار وفد من اللجنة المنظمة للبطولة، ضم: ماجد عبدالرحمن البستكي رئيس اللجنة الإعلامية، ومحمد عبدالله الموسى رئيس اللجنة اللوجستية، ورامي النابلسي رئيس اللجنة المالية والتسويقية، وجاسم الجسمي عضو اللجنة الإعلامية، ورزاز علي عضو اللجنة المالية والتسويقية، ((مركز محمد بن راشد للفضاء)) لبحث الاستعدادات لانطلاقة السباق الأول للدورة الثامنة للبطولة.

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