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محمد الشرقي ينال جائزة الشخصية الإنسانية لعام 2023 من «دولي التايكواندو»

12/4/2023 7:28:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة جائزة ((الشخصية الإنسانية لعام 2023)) من الاتحاد الدولي للتايكواندو، لمساهمة سموه في العمل الإنساني ودعم اللاجئين على مستوى العالم من ممارسي هذه الرياضة.

وتستضيف بطولة الفجيرة للتايكواندو فرقاً من اللاجئين، تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي عهد الفجيرة، بالتنسيق مع منظمة اللاجئين التابعة للاتحاد الدولي للتايكواندو.

وهي المرة الأولى التي يمنح فيها الاتحاد الدولي للتايكواندو هذه الجائزة، تقديراً وتكريماً وإشادة بدور وجهود سمو ولي عهد الفجيرة في مجال العمل الخيري والإنساني، ودور سموه الكبير في مجال دعم اللاجئين من لاعبي رياضة التايكواندو.

جرى ذلك خلال الحفل الذي أقيم في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، بحضور الدكتور تشونج وون شوي رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، ورؤساء اتحادات القارات وأعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي ورؤساء اتحادات التايكواندو حول العالم، والدكتور أحمد حمدان الزيودي عضو المكتب التنفيذي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، وعدد من رؤساء الاتحادات الدولية للتايكواندو.

ويأتي حصول سموه على هذه الجائزة انعكاساً لثقافة متجذرة في دولة الإمارات تقوم على مد جسور الدعم الإنساني لتصل إلى جميع أنحاء العالم وفقاً لأسس واضحة هدفها توفير الدعم المطلوب بهدف المساعدة على تخطي الظروف الصعبة، وتمكين الناس ليكونوا قادرين على تحسين أوضاعهم، فضلاً عن مساعدتهم للحصول على مقومات العيش لمستقبل أفضل.

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