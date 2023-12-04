أسوأ عام في التاريخ البشري

كان مرعباً، وعدَّ أسوأ عام في تاريخ البشرية. فما الذي حدث في القرن 6 الميلادي؟

يسمع المرء ذكراً لبعض المصطلحات، مثل ((عصر الظلمات)) أو ((قرون الظلام))، وتنويعات أخرى على المعنى ذاته. يُفهم منها أن هنالك فترات زمنية في التاريخ، سادها، لسبب أو لآخر، ظلام مُهلك. لكن هل تلك الظلمات اقتصرت على فضاء بعينه، كالفكر والثقافة مثلاً، أم كان في الأديان والمعتقدات، أم كان في انهيارات قيمية عامة، ولّدت اضطرابات في المجتمع؟ للإجابة عن السؤال، يتعين علينا البحث في التاريخ، والقديم تحديداً.

مصطلح ((عصر الظلام))، كان قد أطلق على الفترة التي أعقبت سقوط روما في أواخر القرن 6 الميلادي. بعد أن تفتتت الإمبراطورية الرومانية، وفقدت مناطق نفوذها، فأصبحت أثراً بعد عين. ما الذي أسقط روما؟ إنه الفساد. بعدما تغلل في مؤسسات 3 هي الأهم، السياسية والاقتصادية والعسكرية. واستمرت فترة الظلام قائمة إلى القرن 14 الميلادي، حيث بددتها أنوار عصور النهضة. وأبرزها العصر الوسيط في القرن 15 الميلادي، حيث ازدهرت الفنون والآداب والفكر. بالنسبة لنا، نحن العرب، فعصور الظلام يطلقها بعضنا على الفترة التي سبقت الإسلام. ومنّا من يسمي تلك الفترة السابقة، بالعصر الجاهلي.

بعض المؤرخين العالميين حسموا المسألة، فقالوا: إن عصر الظلام، بدأ في القرن 6 الميلادي. حوالي 537 م. عندما حُجبت الشمس عن الأرض لمدة 18 شهراً، فمات خلالها الزرع، وتلاه الضرع - الحيوانات على اختلافها، ثم البشر. الذين توفيّ منهم 50 مليون شخص في جميع أنحاء أوروبا والمنطقة العربية وأجزاء من آسيا، بالأمراض، منها الطاعون. وتسبب في ذلك، كله: المناخ. حيث ثارت البراكين. وأخطرها كان في آيسلندا، والثاني في السلفادور. أطلقا معاً في الجو آلاف الأطنان من الرماد والغبار البركاني، ليغطي نصف الكرة الشمالي بالكامل. واحتاج الوضع إلى عشرات السنين للتعافي.