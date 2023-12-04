3 دقائق و53 ثانية

خيمة مصنوعة من سعف النخيل. باب خشبي كبير في وسطه باب أصغر، يسمونه قديماً ((فرخة)). فتحة صغيرة في سور من سعف النخيل، يطلقون عليها قديماً ((فرية)). مجموعة من الأطفال يخرجون من ((الفرية)) يحمل أحدهم طفلاً أصغر.

طفل يجلس على الأرض وإلى جانبه عربة مقلوبة. يدخل الأطفال مرة أخرى من ((الفرية)). مكيف هواء بدائي، يطلقون عليه قديماً ((بارجيل)). يتلاعب الهواء بقطعة القماش التي داخل ((البارجيل)).

سيارة ((لاندروفر)) قديمة تدخل سوقاً شعبياً. لافتة مكتوب عليها ((إلزم اليمين)) مثبتة على قفص حديدي قديم. ثلاث سيارات ((لاندروفر)) أخرى تدخل السوق. ((شيشة بترول)) قديمة بيضاء مكتوب عليها اسم شركة ((BP)) البريطانية.

على ((شيشة البترول)) مكتوب نوعه ((SUPER)). عامل ((شيشة البترول)) يقوم بتعبئة سيارة بمضخة يدوية. قصر يرتفع فوقه علم إمارة أبوظبي، على بعض زواياه أبراج دائرية وعلى بعضها ((مربعات)) قديمة.

رجل يستحم من بركة ماء صغيرة. مجموعة من الجمال يظهر خلفها القصر وبعض بيوت السعف القديمة. رجلان يحلبان ناقة، يقوم أحدهما بعد الانتهاء من حلب الناقة بحمل الإناء الممتلئ، ويمضي ناحية القصر والبيوت.

رجل يركب حماراً ويمر من أمام القصر. رجل يقود ثلاثة جمال لتشرب من فلج ماء. سفينة خشبية متوسطة الحجم تبحر، يليها قارب خشبي صغير يجلس فيه رجل أجنبي بينما يجدف فيه رجلان. مجموعة من العمال يقومون بحمل أكياس كبيرة ليضعوها في سيارة ((بيك أب)) متوسطة الحجم في ما يبدو أنه ميناء بحري صغير.

مجموعة من السقائين، الذين كان يطلق على الواحد منهم اسم ((هاويه)) قديماً، يقومون بتعبئة صفائح ماء من مضخة يدوية، لوضعها على ظهور الحمير التي يستخدمونها لنقل الماء إلى البيوت، بينما يقف رجل وطفل يتابعان المشهد.

سيارة أمريكية تعبر من أمام الكاميرا التي تنتقل لتصوير السوق، حيث يبدو مجموعة من الرجال يتبادلون الحديث، ومجموعة من الباعة والبضائع. بائع أسماك وعدد من النساء يفترشن الأرض خلف مجموعة من الأسماك معروضة للبيع. باعة خضروات وفواكه يقوم أحدهم بوزن بعضها، وفي الخلفية طفل يرتدي غترة وعقالاً.

الكاميرا تسلط عدستها على وجه طفل يرتدي غترة وعقالاً فينطلق ضاحكاً للكاميرا. في الختام تسلط الكاميرا عدستها على لافتات ثلاثة محلات، فتظهر على التوالي: صيدلية أبوظبي الأهلية، ثم مطعم تاج محل، وأخيراً ((Gulf Tailoring House)). في محل الخياطة تظهر ماكينة خياطة، ورجل يعمل على الأرض.

كانت هذه هي مشاهد الفيلم الذي لا تتجاوز مدته 3 دقائق و53 ثانية، والذي انتشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي. عنوان الفيلم هو ((أبوظبي عام 1968)). في الفيلم لقطات لمدينتي أبوظبي والعين قديماً.

عام 1968 له مكانته في تاريخ الإمارات والمنطقة كلها. ففي الثامن عشر من شهر فبراير من هذا العام اجتمع قطبا الإمارات، المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم إمارة أبوظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي، طيب الله ثراهما، في منطقة ((سيح السديرة)) القريبة من منطقة ((السميح)) الواقعة بين إمارتي أبوظبي ودبي. في خيمة نصبت على تلة صغيرة تدارس الشيخان الوضع بعد أن كشفت بريطانيا عن نيتها الانسحاب من منطقة شرق المتوسط بنهاية عام 1971م.

وجد الشيخان أن أفضل وسيلة للحفاظ على أمن الإمارات هي الوحدة، فوقعا اتفاقاً تاريخياً أعلنا من خلاله دمج إمارتيهما في اتحاد واحد، والمشاركة معاً في أداء الشؤون الخارجية والدفاع والأمن والخدمات الاجتماعية، وتبني سياسة مشتركة لشؤون الهجرة، وتركا باقي المسائل الإدارية إلى سلطة الحكومة المحلية لكل إمارة، فكان هذا الاتحاد بين إمارتي أبوظبي ودبي هو النواة الأولى التي تشكل منها اتحاد الإمارات بعد ذلك، وأدى إلى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971م.

اليوم عندما نشاهد كيف كانت الإمارات قبل أكثر من 50 عاماً، ونرى ما أصبحت عليه من نهضة وعمران وتقدم، لا يسعنا إلا أن نقف إجلالاً واحتراماً وعرفاناً لأولئك الرجال الذين صنعوا هذه المعجزة، وندعو لهم بالرحمة والمغفرة.