المشهد السياسي في تايوان

بمجرد أن حددت لجنة الانتخابات المركزية في تايوان يوم 12 يناير 2024 موعداً لإجراء انتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين للبلاد، اتجهت أنظار المراقبين إلى هذا البلد المعزول دولياً لرصد مشهده السياسي قبل إجراء الانتخابات المذكورة التي يمكن أن تؤثر في الجغرافيا السياسية العالمية لسنوات مقبلة، وتحدد نتائجها مصير علاقات البلاد مع بكين التي تعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها وتطالب باستعادتها، بل أصبحت بؤرة توتر قوية في العلاقات الأمريكية ــ الصينية ومصدراً لقلق دول العالم.

ولعل ما أغرى المراقبين أكثر لمتابعة المشهد التايواني هو أن انتخابات رئاسة البلديات والمقاطعات التي جرت هناك هذا الشهر أسفرت عن فوز حزب الكومينتانغ المعارض بحصوله على 13 مقعداً من أصل 21 جرى التنافس عليها بما فيها مقعد العاصمة تايبيه.

وأدت هذه الهزيمة للحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم إلى استقالة السيدة ((تساي إينغ وين)) (تترأس تايوان منذ عام 2016) من منصبها كزعيمة للحزب، اعترافاً بفشل مخططاتها لتصوير الانتخابات المحلية كورقة تخويل شعبي للمضي قدماً في سياساتها المناوئة لبكين.

والمعروف أن حزب الكومينتانغ، الذي استقطع تايوان من السيادة الصينية بقيادة الماريشال ((تشيانغ كاي شيك)) سنة 1949 وأقام عليها دولة مزدهرة منفصلة وأدارها بكفاءة على مدى عقود صار اليوم، في مفارقة غريبة، يدعم إقامة علاقات وثيقة مع الصين.

والمعروف أيضاً أن الكومينتانغ تراجعت حظوظه في العودة مجدداً إلى الحكم منذ خسارته انتخابات عام 2020 الرئاسية، بل وفشل في أربعة استفتاءات أجراها لإظهار عدم ثقة التايوانيين في الحزب الحاكم. لكنه يحاول اليوم أن يفوز في انتخابات العام المقبل عبر عقد تحالفات مع الحزب المعارض الآخر وهو ((حزب الشعب التايواني)) برئاسة ((كو وين جي)).

وعلى الرغم من أن الحزبين المعارضين الرئيسيين اتفقا على توحيد جهودهما لإخراج الحزب الحاكم من السلطة عبر تنظيم حملات مشتركة، بدعوى أن بقاء الأخير في السلطة سوف يزيد من مخاطر نشوب حرب مع الصين، وأن فوزهما هو وحده الذي سيضمن السلام في مضيق تايوان، إلا أن اختلافهما في الكثير من التفاصيل قد يعجل بانهيار ما اتفقا عليه، بل أن هذا ما حدث فعلاً في الأسبوع الماضي حينما اختلفا حول تحديد مرشحهما لخوض السباق الرئاسي القادم أمام مرشح الحزب الحاكم نائب الرئيس ((لاي تشينغ تي))، علماً بأن مرشح الكومينتانغ هو عمدة تايبيه الجديد ((هو يو إيه)) بينما مرشح حزب الشعب هو رئيسه ((كو وين جي)).

في الأثناء واصلت بكين مناوراتها العسكرية المعتادة في مضيق تايوان من باب الضغط على المشهد السياسي وترجيح كفة دعاة السلام والتعاون معها على دعاة الاستقلال. وفي الوقت نفسه لم تخف بكين تشجيعها لحزبي المعارضة الرئيسيين في تايوان على التحالف والاتفاق على مرشح قوي واحد.

وبينما راحت الخلافات تزداد في معسكر المعارضة ويحتد الجدل حول الشخصية الأجدر بخوض معركة الرئاسة القادمة ونسبة تفوقها في استطلاعات الرأي، كان الحزب الحاكم يزداد تفاؤلاً بفوز يبقيه في السلطة.

فالأخير لم يحدد فقط مرشحه للرئاسة وإنما حدد أيضاً من سيرافقه على البطاقة الانتخابية كمرشح لمنصب نائب الرئيس، حيث اختار ((هسياو بي كيم)) ممثلة تايوان لدى الولايات المتحدة المستقيلة حديثاً من منصبها كمرشحة لنيابة الرئاسة.

وهذه السيدة المولودة في اليابان عام 1971 من أب تايواني وأم أمريكية، لطالما أثارت قادة البر الصيني بمواقفها المضادة لبكين إلى درجة أن المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني وصفها في أغسطس 2022 بالشخصية المستفزة التي سيحاسبها التاريخ، متهماً إياها بالسعي لاستقلال تايوان وتحريض شخصيات سياسية أمريكية على زيارة تايبيه وتأييد شراء أسلحة أمريكية للقوات التايواتية، مضيفاً: ((إن نهاية أي شخص يخون المصالح الوطنية وينخرط في الأنشطة الانفصالية الساعية لما يسمى (استقلال تايوان) لن تكون جيدة)).

ويخشى المراقبون أن تتبنى تايبيه، بوجود شخصية مثل هذه السيدة في مراكز القرار الأعلى، سياسات استقلالية أكثر تطرفاً وهو ما قد يؤجج الوضع ويدفع بكين إلى استعادة تايوان بالقوة.