سألتني كاتبة بريطانية عن سر حب شعبنا لدولة الإمارات وقيادتها، فلقد لفت انتباهها علاقة المواطنين والمقيمين بقيادة دولة الإمارات، وتعجبت كيف لا يتهاون الشعب للحظة في أداء الواجب مهما كلفهم الأمر، فهم يبذلون الغالي والنفيس لتبقى الإمارات واحة مجد وعنواناً للتقدم والازدهار.

فأخبرتها أن قيادة دولة الإمارات لا تملك عصا سحرية تأسر قلوب الشعب وتحدد مصيرهم، ولكن الله حبانا بقيادة توارثت حب الخير والعطاء، وغرست ذلك في نفوس أفراد شعبها، ونحن نحمد الله أن منَّ علينا بهذه النعمة التي تكفينا من السعادة والاعتزاز ليتم توارثها عبر الأجيال.

الماضي نهجنا، والحاضر بنيناه، والمستقبل نستشرفه للأجيال القادمة. حب الوطن حتماً يتجدد ويكبر في قلوبنا كل يوم، وفي كل عام في الثاني من ديسمبر ((يوم الاتحاد 1971)) الذي يظل عزيزاً وغالياً على قلوبنا جميعاً، نستذكر فيه جهود المؤسسين المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، في بناء هذا الوطن، على أسس قوية وراسخة من أجل سعادة الإنسان وحماية البيئة وتنميتها والسعي لتحقيق الازدهار، وتوفير السعادة والرخاء لشعبها والمقيمين على أرضها.

وهذا العام بالتحديد كان مختلفاً واستثنائياً حيث أقيم العرض الرسمي ليوم الاتحاد 52 في مدينة إكسبو، الذي سلط الضوء على قصة الاتحاد الملهمة، وبيّن أهم ملامح رحلة الإمارات المستدامة منذ بداية تأسيس اتحادها المصحوب بتفاصيل مسيرتها المليئة بالإنجازات والتطورات النوعية في أبهى وأجمل صورة. بكل فخر، تظل إماراتنا الحبيبة دائماً متجددة وتسعى للأفضل وهذا ما شهدناه منذ الصغر حتى تاريخ اليوم، والذي ينعكس بإيجابية ليس فقط علينا وإنما على أبنائنا والمقيمين والزوار أيضاً، فيتجدد الحب والولاء لهذا الوطن الغالي، ويستمر العطاء والتميز بثبات نحو مستقبلٍ زاهر. دام عزك يا وطن، يا إمارات الخير والسلام.