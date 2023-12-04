الرياضة لا تتوقف

تؤكد بلادنا، يوماً بعد يوم، أنها الدولة التي تحرص دول العالم أجمع على تلبية دعوات الالتقاء على أرضها الطيبة في كل الأوقات، بعد أن أخذت على عاتقها أن تصبح ((إمارات زايد الخير))، رائدة في العالم أجمع، فقد جاءت الأحداث والمبادرات الرياضية التي نراها كتعبير جميل، وتمتعت بمعايير ومقاييس يشيد بها كل من يشاهدها ويحضر المناسبات المتعددة من القيادات الرياضية والاجتماعية، حيث تقدر الدولة عنصر الرياضة بمعناه السامي، بعيداً عن التنافس والصراع على الفوز بالبطولات، فهذا المفهوم الإنساني نتمناه أن يستمر معنا، حتى طوال أيام السنة، فالوطن يجمعنا.

إن نهج دولة الإمارات تجاه الرياضة تأتي ضمن أجندتها اليومية والرسمية، بعد أن أصبحت كلمتها المسموعة والمؤثرة، الرياضة جزء لا يتجزأ من حياتنا، ويرتكز بشكل أساسي في نهج القيادة الحكيمة، فقد أكدوا على أن الرياضة هي أداة ووسيلة لبناء المجتمعات، لما لها من قدرة على ترسيخ مبادئ العدالة والسلام والوحدة والصداقة والتعاون والعيش المشترك، ولما لها من قدرة على تخطي حواجز الثقافات والأيديولوجيات وجميع أشكال الاختلاف، هذه الكلمات رسالة واضحة للعالم، بأن الإمارات تسعى دائماً إلى الخير في كل بقاع الأرض، من مشارقها ومغاربها.

ونتوقف أمام العنصر الأهم في المجتمع، والذي يحرص فيه قادتنا على أن يضعوا له الأولوية الخاصة، وهم الشباب، أغلى ثرواتنا، الذين نمضي معهم نحو المستقبل بثقة لبناء عالم أفضل، وقد سعدت، كما سعد معي أبناء الأمة، بأن نرى شباب اليوم يأخذ فرصته الكاملة في المناصب التي ترفع من مكانتنا لأهمية دور الجيل الجديد لتحمل المسؤولية، ليكون أساساً في النهج الرياضي، إذ أن كل جيل يكمل عمل الآخر ويمنح الفرصة لصناع القرار لوضع خريطة طريق للتغيير الإيجابي عبر الرياضة، ولإطلاق مبادرات تتخطى حدود الدول. ما يشاهده العالم من تطور في بلادنا، ولله الحمد، هو التأكيد الدائم على أن لدى قيادتنا الرشيدة، قناعة راسخة بأهمية الرياضة في عملية التنمية بمختلف أنواعها، الأمر الذي حدا بنا إلى الاستثمار الحقيقي في الإنسان، فالرياضة لا تتوقف، والخسارة ليست نهاية المطاف.