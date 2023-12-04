الكتّاب وأسئلتهم الصعبة 2-2

متى يقع الكاتب في الملل ولماذا يشعر بعدم الرغبة في الكتابة ؟ لأنه كأي إنسان في هذه الحياة يمل الكتاب من الكتابة، ويتعبون ويصيبهم الإحباط، ويفكرون في التوقف، خاصة حين يفتقدون التقدير، فتنطفئ الشعلة التي تضيء لهم الطريق ليمضوا قدماً، إنهم بشر مثلنا في نهاية الأمر، يمارسون مهنة صعبة، يقطفون كل يوم حبة ناضجة من بستان أرواحهم ليقدموه لنا، أوتظنون أن بستاناً في الوجود لا يجف ولا يذبل محصوله؟

نقول إن على الكاتب أن لا يستسلم للظروف الصعبة وإكراهات الحياة، إن الطلبات المثالية سهلة النطق عادة، لكن الكاتب لا يتحرك في عالم من مثال أو خيال، إنه مشتبك طوال الوقت مع نفسه ومع الناس، مع اليومي والطارئ، مع التاريخ والجغرافيا والسياسة والأفكار، وهو لا يملك التحكم في هذا كله، لذلك حين تضيق به الدنيا يضطر للتوقف قليلاً، فقد يحتاج لتدخل أوإنقاذ سريع.

ويعلم هذا الكاتب جيداً أن عليه أن يبذل المزيد لإنقاذ نفسه وكتابته، ومضاعفة ثقته بنفسه (الكاتب أشبه ببطل سباقات الجري أو الوثب العالي يحتاج إلى تدريبات يومية مهما بلغت درجة احترافيته وعمره) يقول له الخبراء في هذا المجال (بإمكانك إثراء نفسك بالسفر، كتب الشعر، جلسات العائلة والأصحاب، الروايات، الأفلام، أصناف جديدة من الطعام، معارض الفن، الاعتناء بالحديقة، السينما، الموسيقى).

وأثناء ذلك سينشغل الكاتب بما لا سلطة له عليها، كموت صديق، لحظة فرح عارمة غير متوقعة، ولادة طفل في العائلة، حوادث السيارات، الكوارث الطبيعية والحروب التي لا تتوقف، حلول الربيع، مشاكل الأسنان، اتصال هاتفي من أحباء قدامى، دعوات الغداء والعشاء، خلافات الإخوة.. عندها سيجد نفسه مندفعاً نحو الكتابة لا محالة.

أما قبل ذلك فما عليك عزيزي الكاتب سوى الاسترخاء والقراءة والمزيد من تمارين الكتابة اليومية، فستنهض ذات يوم لتجد السماء صافية تماماً، وستعاود كتابتك التي تحبها، المهم أن لا تكتب لإرضاء أحد لتكون موجوداً، فالكتابة ليست زوجتك التي يجب أن تقبلها كي تأمن لسانها، الكتابة هي حقيقتك!