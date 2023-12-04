إسرائيل تقتل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية

قتل ثلاثة فلسطينيين، أمس الاثنين، برصاص إسرائيلي خلال اقتحام الجيش مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية ((استشهاد شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واحتجاز جثمانيهما خلال عدوان على قلقيلية))، في شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية بإصابة ضابط شرطة كان متواجداً في المنطقة برصاصة في البطن نقل على أثرها إلى المستشفى في حالة وصفت بالمتوسطة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: أحبط مقاتلو وحدة جدعون ومقاتلو الاحتياط والقوات الخاصة في الجيش وبتوجيه من (الشاباك) مجموعة مسلحة أطلقت النار مرات عدة على قواتنا في قلقيلية. وأضاف البيان: قامت القوات بملاحقة المطلوبين ووقع تبادل إطلاق النار قُتل خلاله مسلحن اثنان وأصيب آخرون.

وفي مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس، أعلنت وزارة الصحة ((استشهاد الشاب علي إبراهيم علقم (32 عاماً) برصاصة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي)).

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 33 شخصاً ((خلال اقتحام قوات الاحتلال)) للمخيم، بينها 22 إصابة بالرصاص الحي. وقال الجيش إنه اعتقل خلال عملياته التي طالت أنحاء متفرقة من الضفة الغربية خلال الساعات الماضية ((29 مطلوباً... بينهم خمسة ينتمون إلى (حماس)))، مشيراً إلى ((مصادرة عشر قطع من السلاح)).

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