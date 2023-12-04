رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من غزة: المعاناة لا تحتمل

قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، لدى وصولها إلى قطاع غزة، أمس الاثنين، إن معاناة المواطنين في القطاع ((لا تحتمل)).

وأكدت سبولياريتش عبر منصة ((اكس))، ((من غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن للذهاب إليه في غزة، ومع وجود حصار عسكري، لا توجد استجابة إنسانية كافية ممكنة حالياً)).

وقالت سبولياريتش في بيان إن الهدنة الأسبوع الماضي قدمت ((درجة صغيرة من الراحة الإنسانية، ولمحة إيجابية للإنسانية عززت الآمال في جميع أنحاء العالم في إمكانية إيجاد طريق لتخفيف المعاناة)). وأكدت أن الهدف من زيارتها هو ((تعزيز الجهود الرامية إلى تخفيف الوضع الإنساني اليائس)).

ودعت سبولياريتش لحماية ومساعدة المدنيين في غزة. وطالبت ((بالسماح بتدفق منتظم وبدون عوائق للمساعدات إلى غزة)). كما كررت سبولياريتش دعوتها بالإفراج عن مزيد من الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

في الأثناء أظهرت وثيقة صادرة عن منظمة الصحة العالمية، أمس، أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ستعقد جلسة استثنائية لمجلسها التنفيذي في 10 ديسمبر لمناقشة الأوضاع الصحية في غزة، وهو ما أكده المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة. وذكرت الوثيقة أن المدير العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس دعا إلى عقد الجلسة بعد تلقي طلب من 14 عضواً في مجلس إدارة المنظمة. وقال خريشة إن الاجتماع سيركز في معظمه على غزة لكنه سيتناول أيضاً الهجمات على قطاع الصحة في الضفة الغربية.

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