إسرائيل تُهجّر سكان خانيونس وتكثف غاراتها وعملياتها البرية جنوباً

وسعت إسرائيل من نطاق عملياتها البرية في جنوب غزة، بالتزامن تكثيف غاراتها على مدن جنوب القطاع وخانيونس ورفح ودير البلح، على وجه الخصوص، وأمرت السكان بمغادرة مناطق شاسعة من خانيونس، فيما واصلت قصف مدن الشمال. وتوغلت عشرات الدبابات وناقلات الجنود والجرافات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة في بلدة القرارة بشمال مدينة خانيونس وفق ما أكد شهود عيان لوكالة فرانس برس، أمس الاثنين.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أعلن مساء الأحد، أن ((الجيش الإسرائيلي يواصل توسيع عمليته البرية ضد حماس في كل أنحاء قطاع غزة))، مضيفاً ((الجيش يعمل في كل مكان توجد فيه معاقل لحماس)).

خريطة صفراء

وأمرت إسرائيل السكان بمغادرة مناطق شاسعة من خانيونس، أمس الاثنين، مع مواصلة توغلها البري في الجنوب، مما دفع السكان إلى الفرار حتى وسط سقوط القذائف على مناطق لا تزال توصف بأنها آمنة، وفق ما ذكرت وكالة ((رويترز)).

ونشر الجيش الإسرائيلي صباح أمس، خريطة على منصة ((إكس)) تحدد نحو رُبع مدينة خانيونس باللون الأصفر الذي يشير إلى المناطق التي لا بد من إخلائها. وشملت الخريطة ثلاثة أسهم تشير إلى الجنوب والغرب، ما يعني مطالبة السكان بالتحرك باتجاه البحر المتوسط ​​والحدود المصرية.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة إكس أن ((القتال والتقدم العسكري لجيش الدفاع في منطقة خانيونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرق مدينة خانيونس)).

وبحسب أدرعي فإن المحور تحول إلى ((ساحة قتال ومن الخطورة بمكان الوصول إليه)). لكنه أشار إلى إتاحة الجيش تنقل المدنيين ((الإنساني عبر المحول الالتفافي الواقع غربي خانيونس)).

شهادات للنازحين

وكثيرون من أولئك الذين نزحوا بالفعل من شمال قطاع غزة، وينام معظمهم في العراء بملاجئ مؤقتة، ليس معهم سوى متعلقات قليلة متبقية في أكياس بلاستيكية. وقال أبو محمد لـ((رويترز))، إن هذه هي المرة الثالثة التي يضطر فيها للفرار منذ أن ترك منزله في مدينة غزة في الشمال. وتساءل لماذا تم إخراج السكان من منازلهم في غزة إذا كانت هناك خطط لقتلهم هنا.

وفر ما يصل إلى 80 بالمئة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من ديارهم، بسبب حملة قصف إسرائيلية حولت معظم القطاع الساحلي المكتظ إلى حطام. ويقول مسؤولو الصحة في القطاع إن القصف أسفر عن سقوط أكثر من 15 ألفاً و899 شخصاً، مع بقاء آلاف آخرين في عداد المفقودين، ويخشى أن يكونوا مدفونين تحت الأنقاض.

استهداف مدرستين

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أمس، بسقوط ضحايا في قصف استهدف عدة مواقع بقطاع غزة، منها مدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا شمال القطاع. كما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ((وفا)) أن 50 شخصاً على الأقل قُتلوا أمس في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدرستين تؤويان نازحين في حي الدرج شمال قطاع غزة.

تركزت الغارات الجوية الإسرائيلية، أمس، على جنوبي قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ((وفا)) أن الغارات الإسرائيلية قتلت وأصابت العشرات في مناطق متفرقة من قطاع غزة، خاصة في جنوبه، وتحديداً في دير البلح وخانيونس ورفح.

وتتعرض مدينة خانيونس لقصف إسرائيلي هو الأعنف منذ بداية الحرب.

وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة ((اليونيسف)) جيمس إلدر، إن ((أسوأ قصف في الحرب يجري حالياً في جنوب قطاع غزة، ونرى خسائر فادحة في صفوف الأطفال)). وأضاف إلدر، في منشور مساء الأحد على حساب المنظمة عبر منصة التواصل الاجتماعي ((إكس))،: ((أسوأ قصف في الحرب يجري حالياً في جنوب قطاع غزة، ونرى خسائر فادحة في صفوف الأطفال)). وكتب المسؤول الأممي ((لدينا إنذار أخير لإنقاذ أطفال غزة وضميرنا الجماعي)).

تصريحات ميدانية

بدوره، قال قائد سلاح المدرعات الإسرائيلي أمس الاثنين، إن قوات المدرعات والقوات البرية الأخرى تقترب من إنجاز مهمتها العسكرية في شمال قطاع غزة، وإنها تعمل في أماكن أخرى من القطاع مستهدفة حركة حماس. وأضاف البريجادير هشام إبراهيم لراديو الجيش الإسرائيلي: ((الأهداف في الجزء الشمالي حُققت تقريباً... لقد بدأنا بتوسيع التحركات البرية لتشمل أجزاء أخرى من القطاع بهدف واحد: الإطاحة بحركة حماس))، على حد قوله.

من جهتها أعلنت حركة حماس استهداف 5 آليات للجيش الإسرائيلي في منطقة الفالوجا، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

وأشارت ((حماس)) إلى أن مقاتليها استهدفوا 5 آليات متوغلة بقذائف الياسين، وهي قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقالت تقارير إن عناصر من حركة ((حماس)) يخوضون اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 عسكريين جدد في المعارك مع المقاتلين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبهذا، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الهجوم البري على غزة في أواخر أكتوبر إلى 75، وإلى 400 منذ 7 أكتوبر الماضي، عندما شنت حماس هجوماً مباغتاً وغير مسبوق على الدولة العبرية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز