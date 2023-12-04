المرر يترأس وفد الإمارات لـ «الوزاري الخليجي» في الدوحة

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات، المشارك في الدورة 158 لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التحضيرية لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون في الدورة 44.

انعقد الاجتماع، أمس، في العاصمة القطرية، الدوحة، التي تتولى رئاسة الدورة المقبلة لدول مجلس التعاون الخليجي.

استعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات، المزمع عرضها على القادة الخليجيين في (القمة الخليجية 44)، شملت: آخر مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية، الإقليمية والعالمية، فضلاً عن الموضوعات ذات الصلة بالحوارات، والعلاقات الاستراتيجية فيما بين دول مجلس التعاون، والدول، والمنظمات الإقليمية، والدولية.

حضر الاجتماع الخليجي، سمو ومعالي، وزراء خارجية الدول الأعضاء، إلى جانب معالي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي.

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