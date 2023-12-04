الأمم المتحدة: 93 ألف مهاجر دخلوا اليمن 2023

أفادت الأمم المتحدة، بأن المهاجرين، من منطقة القرن الأفريقي، يواجهون تحديات غير مسبوقة، خلال رحلات عبورهم اليمن، الذي تعصف به رياح الحرب منذ تسع سنوات، مؤكدة دخول أكثر عن 93 ألف مهاجر أفريقي، اليمن، بين يناير وأكتوبر الماضيين.

ووفق تقرير أممي حديث، فإنه في ظل محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، يتفاقم مستوى تعرض هؤلاء المهاجرين لانتهاكات، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، وكذلك الاستغلال، ملمحة إلى أن العدد الحالي يتجاوز نظيره خلال العام الماضي.

وبيّن تقرير الأمم المتحدة، أن المهاجرين (200 ألف شخص، منهم 100 ألف لاجئ)، يواجهون ظروفاً صعبة، ومخاطر متزايدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

مساعدة مباشرة

بينما توفر المنظمة الدولية للهجرة، المساعدة المباشرة في مجال الحماية، وإدارة حالات الحماية، والإحالات للمهاجرين، واليمنيين المعرضين لمخاطر الحماية، بما في ذلك الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وضحايا الاتجار بالبشر.

وأظهر التقرير أنه، خلال 2022، دعمت ((الدولية للهجرة))، أكثر عن 9700 شخص في اليمن، من خلال إدارة حالات الحماية المخصصة، ودعم الإحالة. وأكد التقرير استجابة ((الدولية للهجرة)) لاحتياجات المهاجرين، عبر تقديم المساعدات الإنسانية، وخدمات الحماية، بما يتماشى مع الخطة الإقليمية للاستجابة للمهاجرين في القرن الأفريقي واليمن للعام الجاري.

وتستهدف الخطة الإقليمية للمنظمة، تلبية احتياجات المهاجرين، الذين يمرون بحالات ضعف، والمجتمعات المستضيفة في البلدان الواقعة على طول طريق الهجرة الشرقي بين القرن الأفريقي واليمن.

وبالأرقام، قدمت ((الدولية للهجرة)) في 2022 الدعم لأكثر عن 75 ألف مهاجر في اليمن عبر مساعدات إنسانية، تمثلت في المأوى، والرعاية الصحية، والغذاء، والمياه، وخدمات الحماية.

بينما تقدم المنظمة مساعدات الحماية في نقاط الاستجابة للمهاجرين، ومراكز الرعاية المجتمعية، بدعم من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، ومكتب الولايات المتحدة للسكان واللاجئين والهجرة، وحكومة ألمانيا.

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