الصين وبيلاروسيا نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي

أبدت الصين، أمس، استعدادها نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي مع بيلاروسيا، بهدف ((خلق مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية)). جاء ذلك، على لسان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال اجتماع مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في بكين، أمس.

حرص واستعداد

وأكد شي لنظيره لوكاشينكو، حرص الصين، واستعدادها لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع بيلاروسيا، منوّهاً بأحدث نتائج التعاون البنّاء في إطار ((مبادرة الحزام والطريق)).

وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن شي التقى لوكاشينكو، دون أن تذكر الوكالة أي تفاصيل أخرى عن الاجتماع الذي عقد في العاصمة الصينية بكين.

ونقلت وكالة أنباء ((بيلتا))، عن شي القول إن ((الجانب الصيني مستعد لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الشركاء البيلاروسيين لخلق مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية))، حسبما ذكرت ((تاس)).

وأكد شي أن الصين تعتبر الحفاظ على الاستقرار والتنمية طويلة الأجل أمراً مهماً للغاية. وقال: ((قطعنا خطوات كبيرة في هذا العمل. وفي عالم اليوم، تحدث تغييرات هائلة، كما تظهر مخاطر وتحديات جديدة، والكثير مما يحدث غير متوقع بالنسبة لنا)).

وأضاف، إن الصين وبيلاروسيا، تتوصلان إلى اتفاقات جديدة في كل مرحلة.

اتفاقات مهمة

ووجه شي حديثه إلى لوكاشينكو، قائلاً: ((صديقي العزيز، أنا سعيد للغاية لمقابلتك مرة أخرى. لقد توصلنا إلى اتفاقات مهمة لصالح تنمية العلاقات الديناميكية بين الصين وبيلاروسيا، خلال زيارتك الرسمية إلى الصين أواخر فبراير وأوائل مارس 2023)).

واستطرد: ((في كل مرحلة، نتوصل إلى اتفاقات جديدة. وعلى مدار العام، تعززت الثقة المتبادلة في السياسة والتعاون الدولي. وقد تجلت أحدث نتائج التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق)).

شريك موثوق

بينما أكد لوكاشينكو لشي، أن بلاده ((كانت، وستبقى شريكاً موثوقاً به للصين))، بحسب بيان صدر عن مكتب لوكاشنكو. وقال: ((قررنا منذ فترة طويلة أن نتعاون (..) ونكون أصدقاء للصين))، منوّهاً بأن ((هذه الصداقة تعود إلى أكثر من 30 عاماً، ولم تبتعد أبداً عن هذا الطريق)).

فيما لم تشر الرئاسة البيلاروسية إلى الحرب في أوكرانيا ضمن الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال الزيارة.

في وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء ((بيلتا)) البيلاروسية، نقلاً عن الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية، أنه من المقرر أن يزور لوكاشينكو الصين يومي 3 و4 ديسمبر الجاري للقاء شي، حسبما ذكرت وكالة ((تاس)) الروسية للأنباء.

وبحسب المنشور، يتضمن جدول الأعمال للزعيمين: الصيني والبيلاروسي، قضايا التجارة، والاقتصاد، والاستثمار، والتعاون الدولي. كما تتضمن الزيارة عدداً من الفعاليات الاجتماعية والإنسانية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز