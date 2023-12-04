البيت الأبيض: جهود كييف الحربية ستُشل نهاية 2023

أرسل البيت الأبيض، أمس، تحذيراً عاجلاً إلى الكونغرس، لتعجيل موافقته على المساعدات العسكرية، والاقتصادية لأوكرانيا (106 مليارات دولار تتضمن دعماً لكييف، وتل أبيب في ((حرب غزة)))، وأفاد بأن الجهود الحربية التي تبذلها كييف ضد موسكو ((ستشل)) دونها نهاية العام الجاري.

في وقت فتحت روسيا جبهتين جديدتين لقواتها لحسم معركة أفدييفكا، شرقي منطقة دونيتسك، وسط إصرار الكرملين على إحكام سيطرة قواته، باعتبارها المعركة الحاسمة، الأكثر حدة على خط الجبهة.

وحذّرت مدير مكتب البيت الأبيض للإدارة والموازنة، شالاندا يانغ، الكونغرس، من فشل الاتفاق على تمويل جديد لأوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري، كونه ((سيشل)) كييف ميدانياً ضد قوات موسكو. وأفادت يانغ في رسالة إلى زعيمي مجلسي ((النواب))، و((الشيوخ))، بأن الوقت ينفد سريعاً لدعم معركة أوكرانيا في مواجهة روسيا.

وكتبت: ((لكي أكون واضحة، إذا لم يتحرك الكونغرس بحلول نهاية العام (الجاري)، ستنفد لدينا الموارد اللازمة، لتسليم المزيد من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا)). وأضافت أن ((قطع تدفق إمدادات الأسلحة، والمعدات الأمريكية، من شأنه أن يشل أوكرانيا في ميدان المعركة)). كما من شأنه أن ((يركع)) كييف في ساحة المعركة.

وتابعت: ((لا يوجد صندوق سحري للتمويل، متوفراً من أجل هذه اللحظة. نفد لدينا المال، ويكاد الوقت ينفد، وإذا انهار الاقتصاد الأوكراني، فلن يتمكنوا من مواصلة القتال)). ونوّهت بأن الفشل في الاتفاق على مزيد من التمويل، لا يعرّض المكاسب التي حققتها أوكرانيا حتى اللحظة للخطر فحسب، بل يعزز أيضاً إمكانية تحقيق روسيا انتصارات عسكرية.

واستطردت: ((هذه ليست مشكلة يمكن تركها للعام المقبل. الآن، هو الوقت لمساعدة أوكرانيا ديمقراطية على مواجهة روسيا. إنه الوقت ليتحرك الكونغرس)).

في الغضون، تهاجم القوات الروسية، أفدييفكا، شرقي أوكرانيا، من اتجاهين جديدين، بحسب ما أفاد مسؤولون أوكرانيون، كما توسّع روسيا مساعيها للسيطرة على البلدة الصناعية، شبه المحاصرة، طيلة شهرين، كونها أكثر المعارك حدة على خط الجبهة.

وقال رئيس إدارة البلدة العسكرية، فيتالي باراباش، إن ((الموجة الثالثة الحالية للهجمات التي ينفذها (الروس)، مختلفة عن الموجتين السابقتين، في أنها فتحت محورين جديدين (جبهتين))). وأفاد الإعلام الرسمي بأن ((فتح محاور جديدة يثبت بأن (الروس) تلقوا أوامر بالسيطرة على المدينة مهما كان الثمن)).

وأكد باراباش أن التحركات الجديدة للقوات الروسية، هي محاولة لتشتيت الدفاعات الأوكرانية، وسد ثغرة غرب أفدييفكا، لتتم محاصرتها بالكامل.

ونبّه محللون عسكريون، إلى أن القوات الروسية تحقق تقدّماً تدريجياً في محيط أفدييفكا، لكن ((بكلفة عالية للغاية)).

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