أطباء لـ«البيان»: إبر التنحيف غير آمنة وآثارها الجانبية خطيرة

حذر أطباء من استخدام إبر التنحيف التي شهدت إقبالاً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة من جانب راغبي إنقاص الوزن، مؤكدين أنها ليست الحل السحري، كما أنها غير آمنة وتحمل في طياتها أضراراً جانبية خطيرة.

وأكدوا لـ((البيان)) أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة مفرطة في الوزن لا يفيدهم تعاطي هذه الإبر، محذرين من استخدامها دون إشراف طبي.

وتنتشر أدوية إنقاص الوزن الجديدة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يتم استخدامها مرة واحدة أسبوعياً واكتسبت الكثير من الاهتمام لفعاليتها، خصوصاً وأن بعضها حاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

وشدد الأطباء على عدم استخدام هذه الأدوية كعلاج سحري لإنقاص الوزن وعلاج السمنة، وفي حال استخدامها لابد أن يكون تحت إشراف طبي متخصص، محذرين من آثارها الجانبية غير الملحوظة.

طلب شديد

وحذر الدكتور عادل السجواني استشاري طب الأسرة من الإقبال دون استشارة الطبيب على إبر التنحيف بأنواعها، التي تستخدم في علاج النوع الثاني من السكري، وتحظى بطلب شديد من قبل الغالبية العظمى من أصحاب الوزن الزائد، خاصة بعد تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة وسهولة الحصول عليها من دول عدة.

ولفت الدكتور السجواني إلى أن هذه الحقن ليست بديلة لعمليات السمنة وليست حلاً سحرياً لإنقاص الوزن، فالأشخاص الذين يعانون من زيادة مفرطة في الوزن لا تفيدهم تلك الإبر، إنما يفيد الأشخاص الذين يعانون من زيادة بسيطة، وقد تخفض الوزن لـ10 كيلوغرامات خلال شهرين، لكن شريطة أن يكون ذلك تحت إشراف الطبيب.

كما حذر السجواني من شراء تلك الإبر من الصيدليات واستخدامها دون استشارة الطبيب وعمل فحوصات السكري والكلى والكبد والغدة تجنباً للأضرار الخطيرة التي يمكن أن تتسبب فيها الإبر.

وقال الدكتور السجواني إن دولة الإمارات تعتبر الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في تسجيل الإبرة بعد اعتمادها من قبل لجنة الغذاء والدواء الأمريكية، لكن بعض الأنواع مازالت غير معتمدة حتى الآن لخفض الوزن.

ولفت الدكتور وليد القرعاوي إلى أنه منذ سنوات يقدم الناس على تقنيات استخدام علاجات السكري في معالجة مشكلات زيادة الوزن والسمنة، خصوصاً بعد ظهور أنواع أدوية متنوعة ظهرت في الأسواق مؤخراً.

وحذر القرعاوي من الآثار الجانبية لتلك الأدوية المتمثلة في فقدان الشهية المفرط وبطء حركة الأمعاء، حيث يتعرض المريض لحالات الإعياء والتعب والإمساك، مشدداً على ضرورة استخدام تلك الأدوية تحت إشراف طبي وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية المطلوبة.

وأفاد بأن النتائج المرجوة من تلك الأدوية تتحقق عندما يتم استخدامها تحت إشراف طبي متخصص وعند اتباع نظام غذائي صحي، بجانب ممارسة الرياضة.

حالات نادرة

وأفادت الدكتورة سارة عالم أخصائية الغدد الصماء برصد بعض الحالات المحدودة لالتهاب البنكرياس الحاد وشلل المعدة وانسداد الأمعاء كآثار جانبية يمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها، موضحة أن هذه الأدوية تعتبر آمنة في الغالب للعديد من الأفراد، إلا أنها قد لا تكون مناسبة للجميع.

ونوهت بأنه من الشائع استعادة الوزن الذي فقده الأشخاص المستخدمون لإبر التخسيس عندما يتوقفون عن تناول أدوية إنقاص الوزن، لذلك فمن الضروري اعتماد تغييرات مستدامة في نمط الحياة.

وتابعت: يهدف ذلك لدعم الحفاظ على الوزن على المدى الطويل وأن إرساء عادات صحية ومعالجة العوامل الأساسية التي تسهم في زيادة الوزن يمكن أن يساعد في منع تكرار السمنة.

آثار جانبية

وأشار الدكتور شادي حبوش استشاري أمراض القلب التداخلية إلى أن الآثار الجانبية الشائعة لأدوية إنقاص الوزن هي الغثيان والقيء والإسهال أو الإمساك، وأن هذه الآثار الجانبية عادة ما تكون خفيفة وتميل إلى التحسن مع مرور الوقت بشروط معينة تتعلق بصحة المريض.

وذكر أن فقدان كمية كبيرة من الوزن يمكن أن يؤدي أيضاً إلى ترهل الجلد، لافتاً إلى أن علاج السمنة ينطوي على أكثر من مجرد فقدان الوزن، والسعي لتعزيز الصحة العامة ومنع المضاعفات مثل مرض السكري وارتفاع شحميات الدم لتحسين نوعية الحياة ومن المهم استبعاد أي اضطرابات كامنة تسبب السمنة.

الخط الثاني

ولفت الدكتور أحمد شوحا استشاري الغدد الصماء إلي أنه وفقاً لإرشادات الجمعية الأمريكية للسكري (ADA)، تُستخدم هذه الأدوية كدواء الخط الثاني أو الخط الثالث للمرضى الذين يعانون من داء السكري من النوع الثاني، وتمارس بعض تلك الأدوية تأثيرها الرئيسي عن طريق تحفيز إطلاق الأنسولين المعتمد على الجلوكوز من الجزر البنكرياسية.

وتابع: ثبت أيضاً أن من بين تلك الأدوية ما يسهم في إبطاء إفراغ المعدة، ومنع إطلاق الجلوكاجون غير المناسب بعد الوجبة، ويقلل من تناول الطعام، وأنه لا يُنصح باستخدام بعض منها في حال كان لمستخدميها تاريخ شخصي أو عائلي للإصابة بسرطان الغدة الدرقية النخاعي أو أورام الغدد الصماء المتعددة.

ودعا المرضى الذين لديهم تاريخ من التهاب البنكرياس توخي الحذر عند تناول هذه الأدوية.

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