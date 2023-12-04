إنجاز مبنى القيادة العامة لشرطة أم القيوين ديسمبر المقبل

كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن إنجاز مبنى القيادة العامة لشرطة أم القيوين، بحلول شهر ديسمبر من عام 2024، موضحة أن عمليات الإنشاءات تنفذ حالياً. وأكدت المهندسة منيرة عبد الكريم مدير إدارة المشاريع في المنطقة الغربية لـ ((البيان))، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تُنفذ حالياً إنشاء وإنجاز مبنى القيادة العامة لشرطة أم القيوين، لافتة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من إنجاز المبنى بحلول ديسمبر 2024.

وأفادت بأن المشروع يتكون من 6 مبانٍ رئيسة، تتضمن مبنى القائد العام، ومبنى الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، إضافة إلى مباني العمليات والخدمات الأخرى، مؤكدة أنه جارٍ تطبيق ((دليل الاستدامة)) في المشروع، والذي يعزز دور دولة الإمارات وريادتها، في مجال الاستدامة وحماية البيئة والمصادر الطبيعية.

ولفتت مدير إدارة المشاريع في المنطقة الغربية، إلى أن عمليات تطبيق دليل الاستدامة يتم عن طريق استخدام مواد عالية الجودة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإدارة نفايات البناء، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

وأوضحت أنه سيتم تقليل استهلاك الطاقة، من خلال استخدام نظام الألواح الشمسية، لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة، واستخدام أنظمة للتحكم في الإضاءة، كما تم توصيف جميع وحدات الإنارة الداخلية والخارجية، لتكون بأنواع الــ LED الموفرة للطاقة.

كما سيتم تقليل استهلاك الكهرباء، وتطوير القدرات الخاصة بمحطة تحلية مياه الصرف الصحي في المشروع، إضافة إلى ذلك، سيتم توفير نقاط لشحن السيارات الكهربائية، وتوفير البنية التحتية لاستخدام المركبات الكهربائية.

وتابعت: بخصوص ترشيد استهلاك المياه، فسيتم ذلك من خلال استخدام تركيبات موفرة للمياه، وإعادة استخدام مياه المبنى لاستخدامات الري، بينما يتم أيضاً التركيز على جودة الهواء الداخلية، عن طريق استخدام العزل الحراري المناسب، واستخدام مواد منخفضة الانبعاثات، والخالية من أي مركبات تؤثر في صحة الإنسان.

استدامة الطاقة

وتعمل الوزارة بالتعاون مع الهيئات الاتحادية والمحلية المختصة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان استدامة الطاقة والبنية التحتية، عبر رفع كفاءة الأصول، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل، والوصول لكفاءة طاقة عالية وكفاءة استهلاك مياه عالية، إلى جانب استخدام مواد بناء مستدامة، والتحول إلى الأبنية الذكية من خلال إدخال البرامج والوسائل الحديثة والابتكارية على أصول المباني الاتحادية.

وتعزيزاً لهذا النهج، أطلقت الوزارة ((أدلة الاستدامة للمباني والطرق الاتحادية))، التي تمثل دعماً لمستهدفات الدولة المرتبطة بتحقيق الاستدامة في مشاريع البنية التحتية، وذلك وفق أرقى المعايير في القطاع الإنشائي والبنية التحتية، ما يقلل من الآثار السلبية على البيئة، ويرفع كفاءة وجودة الطرق والمباني الاتحادية.

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