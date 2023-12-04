عبد الله المري يشيد بجهود ضباط وأفراد إدارة أمن الهيئات والمنشآت والطوارئ

تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ونائبيه، العميد مصبح سعيد الغفلي لشؤون الطوارئ، والعميد عبيد مبارك بن يعروف، لشؤون أمن الهيئات، إلى جانب العميد خالد سعيد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، ومديري الإدارات الفرعية.

وأشاد معاليه بالجهود المبذولة من ضباط وأفراد الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في مختلف المهمات والاختصاصات الأمنية المُسندة إليهم، ومساهمتهم في إنجاح الفعاليات المُتعددة بدبي.

واطلع معاليه على نتائج وإحصائيات الإدارات الفرعية بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، حيث تمكنت إدارة الطوارئ من تأمين 6447 فعالية العام الماضي، بينما نفذت إدارة التفتيش الأمني (K9) 4891 مهمة بنفس العام باستخدام الكلاب البوليسية.

كما اطلع معاليه على إحصائيات إدارة أمن المنشآت التي نفذت 19 ألفاً و483 مهمة، بينما نفذت إدارة أمن وحماية الشخصيات 18 ألفاً و650 مهمة لحماية الشخصيات، بجانب المهام الأخرى.

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