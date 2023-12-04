سعيد الطاير: 206.560 ساعة تطوعية سجلها موظفو وموظفات «كهرباء دبي»

قال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نعمل في الهيئة على تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة، التي رسختها على مدى سنوات، كأكبر منظومة إقليمية للعمل الإنساني والإغاثي والتنموي والمجتمعي، ودعم قيم العمل التطوعي والعطاء والخير الأصيلة في المجتمع الإماراتي النبيل.

وأضاف معاليه: يأتي ذلك انطلاقاً من اللبنة التي أرساها المغفور له بإذن الله، الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتدعمها التوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمواصلة النهج الحضاري لمجتمع الإمارات، وترك أثر إيجابي مستدام، وبناء حياة أفضل للإنسان في شتى أنحاء الأرض.

وأوضح معاليه أنه في إطار مسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على دفع مسيرة العمل الإنساني والتطوعي، أطلقت الهيئة بين عامي 2013 و2022، أكثر من 380 مبادرة مجتمعية، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة 206,560 ساعة تطوعية، في مبادرات إنسانية ومجتمعية، استفاد منها 50,458,396 شخصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وفي عام 2022، بلغت نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة 93.02 %.

وتابع معالي سعيد محمد الطاير: نتبنى في الهيئة ثقافة مجتمعية راسخة، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكل معاني التعاضد والتلاحم، وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية، وثقافة العمل الإنساني، وروح التطوع بين موظفي الهيئة وأفراد المجتمع بشكل عام.

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