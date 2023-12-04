كشفت جمعية كشافة الإمارات عن اكتمال تسجيل المشاركين في المخيم الكشفي العربي الـ33 بإجمالي 1500 كشاف وقائد من 19 دولة عربية، الذي يعقد في الفترة ما بين 15 و25 ديسمبر في محمية المرموم الصحراوية في دبي، تحت شعار ((الكشفية نهج الاستدامة)) ويعد الحدث الأضخم في تاريخ المخيمات الكشفية العربية.

وأعرب الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمخيم، عن سعادته بتجاوب الدول العربية ومشاركتها الفاعلة في المخيم، إذ اكتمل تسجيل الوفود المشاركة في المخيم بإجمالي 1200 كشاف وقائد من الذكور، و300 من الإناث من 19 دولة عربية، وبذلك تكون اللجنة المنظمة للمخيم قد تمكنت من استقطاب العدد المستهدف من المشاركين في المخيم.

وأكد الدرمكي حرص الإدارة العليا للجمعية على عقد اجتماعات دورية لمناقشة سير أعمال المخيم والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال، بهدف ضمان إنجاح المخيم وتحقيق أهدافه المشتركة، وتوفير الدعم والرعاية اللازمة للمشاركين من خلال فرق مختصة تعمل على توفير الأمان والراحة والاحتياجات الأساسية للمخيم، حيث يعد المخيم الكشفي العربي الـ33 فرصة فريدة للشباب العربي للتعلم والتطور والتواصل مع بعضهم البعض، وتبادل الخبرات والمعرفة في بيئة مليئة بالتحديات والفرص.

تنمية

وقال الدرمكي: من المتوقع أن يترك هذا المخيم أثراً إيجابياً على المشاركين ويسهم في بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع العربي، ونتطلع أن يمثل المخيم نقطة تحول مهمة في تاريخ المخيمات الكشفية العربية، حيث يتمتع بدعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الذي يولي اهتماماً كبيراً لتطوير قدرات الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع، ويعكس هذا المخيم رؤية الإمارات في تعزيز التعليم والتنمية الشبابية، وتعزيز قيم التعاون والاستدامة. وأكد انتهاء عملية تخطيط أرض المخيم بالتعاون الوثيق مع بلدية دبي، وتجري حالياً أعمال التجهيز وبناء الخيم والمرافق المختلفة، بالتنسيق المثالي مع العديد من الجهات الحكومية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز