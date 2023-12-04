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منتسبو برنامج المديرين الحكوميين يختتمون زياراتهم الميدانية

12/4/2023 7:28:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتم منتسبو البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين من 29 دولة، الذي دشنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يوليو الماضي، زياراتهم الميدانية إلى عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الحيوية في الدولة.

واطلع المنتسبون من الوزراء ومديري العموم ومساعديهم، خلال زياراتهم التي استمرت خلال الفترة من 22 – 30 نوفمبر الماضي، على أفضل الممارسات الوطنية في قطاعات الطاقة المستدامة، أسواق المال، البنية التحتية، الصناعة الوطنية، الفضاء والخدمات اللوجستية، الاقتصاد، التحول الرقمي وغيرها، كما زاروا معالم ومؤسسات وطنية

. ونظم البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين، لقاءات وجلسات حوارية مع قيادات وصناع قرار في القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، لتعزيز فرص تطوير مواهب المنتسبين وقدراتهم القيادية، حيث استعرض عدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة أمام منتسبي البرنامج، تجاربهم في العمل الحكومي، وأبرز الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية التي رسخت المكانة العالمية لدولة الإمارات.

ويهدف البرنامج الذي تم تصميمه بالتعاون بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، المنضوي تحت مظلة المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومكتب التبادل المعرفي الحكومي، إلى تعزيز قدرة المنتسبين على استشراف المستقبل، ومواكبة المتغيرات والاستجابة لها، واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة، والاستعداد للتحديات المستقبلية للمجتمع، وتطوير السياسات والبرامج التي تعزز التنمية الشاملة والمستدامة.

مدن مستدامة

واستعرض وزراء ومسؤولون في الدولة، خلال لقاءات وجلسات حوارية مع منتسبي البرنامج، أهمية دور الكفاءات القيادية في التعامل مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى النهج التعاوني الذي تتبعه دولة الإمارات لمواجهة التحديات العالمية.

كما تم تسليط الضوء على التزام الإمارات الثابت تجاه تعزيز الاستدامة، وتبنّي حلول الطاقة النظيفة والمتجددة، لدعم الجهود الدولية في مواجهة تداعيات التغير المناخي، فضلاً عن جهود الإمارات الرائدة في مجال بناء وتشييد المدن المستدامة.

وتناولت إحدى الجلسات، السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الدولة، وأسهمت في تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين، إضافة إلى جهودها لخفض الانبعاثات الكربونية، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتم استعراض المبادرات الاستباقية والطموحة التي أطلقتها الدولة، لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن جهود استقطاب المواهب التي من شأنها تنشيط الاقتصاد وتعزيز النمو.

كما اطلع منتسبو البرنامج على إنجازات استكشاف الفضاء، ومبادرات بناء رأس المال البشري، للإسهام في تعزيز اقتصاد المعرفة، إضافة إلى التعرف إلى قصة نجاح مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ ((مسبار الأمل))، والخطط الطموحة المستقبلية للقطاع.

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