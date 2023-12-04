نشر الخصوصيات على مواقع التواصل موافقة ضمنية لتداولها

أكد المستشار الدكتور محمد راشد الضنحاني، مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء أبوظبي، أن قيام الأشخاص بنشر خصوصياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يعد بمثابة موافقة ضمنية، بجواز تداولها ومشاركتها، وبالتالي عدم معقولية ادعاء أصحابها الأصليين، بتعرضهم إلى اعتداء على خصوصيته.

وأشار إلى أن تتبع ورصد بيانات المواقع الجغرافية للأشخاص أو إفشائها، بقصد الإضرار بهم وتعريف الناس بأماكن تواجدهم أو تحركاتهم، يمثل أحد جرائم انتهاك الخصوصية.

وأفاد أن المادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تضمنت نصوصاً شدد من خلالها المشرع الإماراتي العقوبة على مرتكبي جرائم انتهاك الخصوصية، حيث نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال ارتكبت الجريمة باستخدام وسائل الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

وتابع: كما شدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألفاً أو إحدى هاتين العقوبتين عند إجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بهدف التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وأضاف مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية في دائرة القضاء أبوظبي: لا يمكن أن يقوم أحد الأشخاص بنشر صوره وخصوصياته كصور أبنائه وزوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويأتي يقول إنه تعرض لجريمة انتهاك خصوصية، في حال قام شخص آخر بإعادة نشرها.

وأفاد أن نشر الأشخاص لخصوصيتهم الشخصية، يمثل موافقة ضمنية بجواز تداول هذه الصور باعتبار أن صاحبها قام بمشاركتها. وبين أن نشر الأشخاص لخصوصياتهم، هو في حقيقة الأمر مشاركة متاحة إمام الجميع، وبالتالي إعادة نشر تلك الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعد استمراراً لتلك المشاركة.

وحول صور انتهاك الخصوصية، قال الضنحاني: إن المشرع الجزائي حرص على تحديد صور أو أشكال انتهاك الخصوصية، سواء أكان ذلك في قانون جرائم العقوبات أم في قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتي تتمثل في تسجيل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، باعتبار أن المحدثات من أهم عناصر الحياة الخاصة، فالمتحدث دائماً عبر وسائل الاتصال يتحدث في الغالب في أمور يغلب عليها طابع السرية.

وقال: من الصورة الأخرى لانتهاك الخصوصية، التقاط صور الغير بأي مكان أو نقلها أو كشفها أو الاحتفاظ بها، باعتبار أن الصورة هي حق خالص للشخص، فلا يجوز لأي شخص التقاط صور شخص آخر ومن ثم يقوم بنشرها دون موافقة، كذلك نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات ولو كانت صحيحة، وحقيقية بقصد الإضرار بالشخص.

وتابع الضنحاني: من صور انتهاك الخصوصية كذلك، التقاط صور المصابين أو الموتى أو ضحايا الحوادث والكوارث ونشرها من دون تصريح أو من دون موافقة ذوي الشأن.

وتطرق المستشار الدكتور محمد راشد الضنحاني، إلى الأضرار الاجتماعية والنفسية الناجمة عن انتهاك الخصوصية، مثل الشعور بالإهانة والاضطراب العاطفي، وفقدان الثقة والاكتئاب وتشوية السمعة وفقدان الأمان في التعامل مع الآخرين، خصوصاً على منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن التأثير على العلاقات الشخصية.

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