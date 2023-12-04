فريق مهارات الإمارات يفوز بـ13 ميدالية في مسابقة «آسيا العالمية أبوظبي 2023»

أعلن الدكتور مبارك سعيد الشامسي مؤسس ورئيس منظمة مهارات آسيا العالمية مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، عن حصول المواطن خالد صالح باسهل؛ على ((جائزة أبوظبي)) لحصوله على التقييم الأعلى في مجموع الدرجات على جميع المتسابقين من 30 دولة؛ تنافسوا في 28 مهارة تكنولوجية وفنية. كما فاز فريق مهارات الإمارات بـ 13 ميدالية منها 7 ميداليات ذهبية و2 برونزية، و4 ميداليات تميز، في إنجاز إماراتي ذهبي وتاريخي يحدث لأول مرة.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي نظمه ((أبوظبي التقني)) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بحضور رؤساء وفود 30 دولة بجانب المتسابقين؛ للإعلان عن أسماء الفائزين بالدورة الثانية من مسابقة مهارات آسيا العالمية أبوظبي 2023، التي نظمها المركز خلال الفترة من 27 - 29 نوفمبر الماضي، بمشاركة 5 قارات هي آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وأفريقيا، وأستراليا.

وتم تسليم الميداليات للفائزين؛ وسط أجواء احتفالية بالفوز، وارتفاع رايات الدول المشاركة بحضور الدكتور مبارك الشامسي، وديفيد هوي الرئيس التنفيذي لمنظمة المهارات العالمية، وغنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية المواهب الإماراتية، ومحمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعيد محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للتوزيع، والمهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في ((أبوظبي التقني))، والمهندس فهر السويدي المدير التنفيذي لمنظمة مهارات آسيا العالمية، وبرناوي نكبيتفايس نائب رئيس شؤون المسابقات في منظمة مهارات آسيا العالمية، وسان كوي لين، ومايكل كيه فونغ عضوا مجلس الإدارة في منظمة المهارات العالمية، وألكسندر إردمان أمين صندوق المنظمة العالمية.

وقال الدكتور مبارك الشامسي: إن نتائج الدورة الثانية من المسابقة، تتوج جهوداً دولية كبيرة، قدمتها دولة الإمارات، ومنظمة مهارات آسيا العالمية، والدول المشاركة، بشكل متناغم ومتكامل، من أجل منح الشباب؛ الفرص الحقيقية ليعيشوا أجواء تنافسية استثنائية، وهو الأمر الذي تحقق بالفعل خلال منافسات هذه الدورة الثانية التي نظمها ((أبوظبي التقني)) وفق المعايير والنظم المعمول بها في المسابقات العالمية.

ومن جانبه قال المهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في ((أبوظبي التقني)): إن شباب الإمارات الذي حصل على 13 ميدالية في هذا الحدث العالمي الكبير؛ مرشح بقوة ليكون ضمن فريق المهارات الذي يمثل الدولة في المسابقة العالمية للمهارات ((ليون فرنسا 2024))، حيث ينطلق البرنامج الإعدادي للدورة المقبلة من المسابقة العالمية المقبلة منذ الآن، معرباً عن فخره بفريق مهارات الإمارات من فئة الصغار، الذي تنافس بقوة ليفوز بأربع ميداليات منها 2 ذهبية في الإلكترونيات والرسم الهندسة، ومثلهما من فئة ميدالية التميز في الروبوتات ذاتية الحركة، والتوصيلات الكهربائية.

وأوضح أن فريق مهارات الإمارات فاز خلال المسابقة بـ 7 ميداليات ذهبية في مهارات؛ والروبوتات ذاتية الحركة، وتقنية السيارات، والرعاية الصحية والاجتماعية، والخراطة باستخدام الحاسوب، وصبغ السيارات، والإلكترونيات، والرسم الهندسي، كما نال الفريق ميداليتين برونزيتين في التوصيلات الكهربائية، والرسم الهندسي، إضافة إلى 4 ميداليات تميز في اللحام، وتقنيات التصميم الجرافيكي، والتوصيلات الكهربائية، والروبوتات ذاتية الحركة.

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