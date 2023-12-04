محمد بن زايد: أواصر أخوية راسخة تجمع الإمارات والمغرب

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، العلاقات الأخوية التاريخية، التي تجمع دولة الإمارات والمغرب، وسبل تعزيزها، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه خلال جلسة المباحثات التي جرت أمس في قصر الوطن في أبوظبي، بزيارة أخيه الملك محمد السادس في بلده وبين أهله، مؤكداً سموه متانة الأواصر الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، والتي تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل والتعاون، والتي وضع أسسها القوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الحسن الثاني، رحمهما الله. وقال سموه: ((نحن نحرص على مواصلة نهجهما وإرثهما في تعزيز هذه العلاقات والبناء عليها)).

تهنئة

من جانبه، هنأ الملك محمد السادس، صاحب السمو رئيس الدولة، بمناسبة عيد الاتحاد الــ 52 لدولة الإمارات، متمنياً للدولة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار، كما أعرب عن تمنياته بنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب 28))، الذي تستضيفه الدولة، في الخروج بنتائج تعزز مسار العمل المناخي الدولي لمصلحة شعوب العالم كافة.

واستعرض الجانبان، سبل تطوير علاقات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية والفرص الطموحة المتوفرة، لتنويعها وتوسيعها إلى آفاق أرحب، بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين إلى التنمية والازدهار.

كما تطرق سموه وملك المغرب، إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ومستجدات الأحداث، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية، مؤكدين ضرورة التحرك الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم، ضمن آليات آمنة ودائمة. وشدد الجانبان في هذا السياق، على أهمية إيجاد أفق واضح للسلام الدائم والشامل، الذي يقوم على أساس ((حل الدولتين)) كونه السبيل لتحقيق الاستقرار وخلق بيئة مناسبة لتعزيز التعاون لمصلحة تنمية جميع شعوب المنطقة وازدهارها.

قاعدة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: إن هناك قاعدة مهمة من المصالح المشتركة بين دولة الإمارات والمغرب نحرص على توسيعها في جميع المجالات، مشيراً سموه إلى أن الاتفاقيات التي يوقعها البلدان خلال الزيارة ستكون منطلقاً لتطور كبير ونوعي في التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما خلال الفترة المقبلة، بما يصب في الهدف المشترك، وهو تحقيق التنمية للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما أكد سموه أن دولة الإمارات والمغرب يمثلان عنصر استقرار وتنمية في المنطقة، ويعملان على تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية إلى التنمية والازدهار، معرباً سموه عن ثقته بأن زيارة جلالة الملك ستسهم في مزيد من الدفع للعلاقات الثنائية على جميع المستويات والمسارات.

وأكد الجانبان في ختام جلسة المباحثات، حرصهما على استمرار تنمية العلاقات الثنائية والانتقال بها إلى آفاق نوعية أرحب من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنسيق المشترك، بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

شراكة

ووقع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، أمس، ((إعلاناً نحو شراكة مبتكرة وراسخة))، بهدف تطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق نوعية أرحب، تلبي تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية والنماء، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها الملك محمد السادس إلى دولة الإمارات.

كما تبادل الجانبان، خلال مراسم جرت في قصر الوطن في أبوظبي، عدداً من مذكرات التفاهم شملت التالي:

مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة في المملكة المغربية، تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن جانب المغرب محمد ربيع لخليع، رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية.

استثمار

مذكرة بشأن شراكة استثمارية في قطاع الماء، تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ومن الجانب المغربي نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ومذكرة حول شراكة إنمائية تبادلها معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومن جانب المغرب فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومذكرة تفاهم بين أدنوك والمكتب الشريف للفوسفات (OCP)، تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومن الجانب المغربي مصطفى التراب، المدير العام للمكتب الشريف للفوسفات.

الطاقة

وشملت مذكرات التفاهم مذكرة بشأن شراكة استثمارية في مشاريع قطاع الطاقة، تبادلها معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ومذكرة بشأن شراكة استثمارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، تبادلها معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومن جانب المغرب محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومذكرة بشأن تعاون استثماري في قطاع المطارات، تبادلها معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك المغربي، ومذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ، تبادلها معالي محمد حسن السويدي، ومن الجانب المغربي، نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

وتضمنت مذكرات التفاهم مذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع ((أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا))، تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وأمينة بنخضرة مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب، ومذكرة للتعاون المشترك في قطاع ((الأسواق المالية وسوق الرساميل))، تبادلها معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، ومذكرة تفاهم بشأن شراكة استثمارية في مجال السياحة والعقار، تبادلها معالي محمد حسن السويدي، ومحسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار في المغرب، ومذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع تخزين المعلومات، تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي محمد حسن السويدي، ومن الجانب المغربي محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار.

حضور

حضر اللقاء والتوقيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومحمد علي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، والعصري الظاهري سفير الدولة لدى المغرب، وعدد من المسؤولين، كما حضرها الوفد المرافق للملك محمد السادس، الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في المغرب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز