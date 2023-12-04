خالد بن محمد: الإمارات تُولي اهتماماً كبيراً لمبادرات الاستدامة

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، افتتاح قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، المنعقدة في ((مدينة إكسبو دبي))، مقر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ ((cop28)).

وأكّد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تُولي اهتماماً كبيراً وعناية خاصة لمبادرات الاستدامة، ضمن مسيرتها التنموية الشاملة.

حضر الافتتاح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف ((cop28))، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي، ومعالي سارة عوض مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة، ومعالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

استدامة بيئية

وقال سموّ ولي عهد أبوظبي: ((إن إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة، تحت شعار ((اليوم للغد))، يعكس إيمان القيادة الرشيدة الراسخ بأهمية دعم قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية محلياً وإقليمياً ودولياً، ودعم الجهود العالمية من أجل التصدي لتداعيات التغير المناخي، لبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة)).

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف ((cop28))، رئيس مجلس إدارة ((مصدر)): ((تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات بمد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والعمل المناخي، يأتي انعقاد ((قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة))، بالتزامن مع مؤتمر ((cop28))، لتوفر منصة استراتيجية، تسهم في تكريس التوافق ودعم الشراكات البنّاءة لتقديم استجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية، والمحافظة على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

ونتطلع خلال الأيام المقبلة من مؤتمر ((cop28))، إلى تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى مزيد من المبادرات المجدية والحلول الفعّالة)).

منصة عالمية

وألقى محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لـ ((مصدر))، كلمة افتتاحية خلال القمة، رحب فيها بسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبأصحاب المعالي والسعادة والحضور، وسلط الضوء على أهمية أسبوع أبوظبي للاستدامة، بوصفها منصة عالمية تجمع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، لتفعيل العمل المناخي، وإيجاد حلول مجدية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، مؤكداً على الدور المهم التي تقوم به دولة الإمارات، من خلال شركتها ((مصدر))، في تعزيز جهود الاستدامة، وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

ويعقد أسبوع أبوظبي للاستدامة، تحت شعار ((معاً لتعزيز العمل المناخي))، ويستقطب نخبة من الخبراء من القطاع العام والمجتمع المدني وقطاعات الأعمال، ويتضمَّن سلسلة من الكلمات الرئيسة، والمناقشات والجلسات الحوارية، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات المستدامة، والابتكارات المناخية، وتوفير التمويل للأطراف المعنية، من أجل تحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، وصولاً إلى الحياد المناخي في المستقبل.

ومن خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات ضمن المنطقتين الزرقاء والخضراء في مؤتمر الأطراف ((cop28))، سيمثِّل أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة لقيادة الحوار، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والابتكارات والحلول. وسيتيح برنامج فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة للمشاركين، حضورَ جلسات نقاشية حول العمل المناخي، تجمع بين مختلف الأطراف والوفود المشاركة وعامة الجمهور.

ويُقام في المنطقة الخضراء، ضمن مؤتمر الأطراف ((مركز بناء الشراكات))، التابع لأسبوع أبوظبي للاستدامة، والذي يشهد سلسلة من الأنشطة التفاعلية يومَي 5 و6 ديسمبر 2023، ويجمع المندوبين والحضور، بهدف تعزيز التعاون في مجال العمل المناخي.

ويستضيف المركز جلسات حوارية تفاعلية، وفعاليات للتواصل، تشجيعاً للمشاركين على تبادل الأفكار وبناء علاقات عمل ناجحة. وتركِّز قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة في دورتها الخاصة، على تمكين الحوار البنّاء والشامل بين جميع الأطراف المعنية العالمية، وترجمة التعهدات إلى نتائج عملية.

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