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الإمارات تعزز مساهمة المرأة في قضايا التغير المناخي

12/4/2023 7:28:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

صدر تقرير على هامش مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) أن الإمارات عززت مساهمة المرأة في قضايا التغير المناخي والبحث عن حلول مستدامة عالمياً لهذا التحدي، وفتحت المجال لمساهمة المرأة بفاعلية في دعم الجهود الوطنية لتعزيز حماية البيئة ومواجهة تداعيات التغير المناخي من خلال مبادرات وحلول مستدامة تعود بالفائدة على الأجيال القادمة، حيث أكدت الإمارات من خلال هذا النهج التشاركي، استمرارها في ترسيخ نموذجها الرائد في مجال حقوق المرأة والثقة الكاملة في مؤهلاتها وقدراتها على تقديم مساهمة فاعلة في جميع الميادين.

أثبتت المرأة الإماراتية حضورها الفاعل في قضايا المناخ من خلال أدوار قيادية وتجارب ملهمة في حماية البيئة، وأسهمت في صياغة توجّهات الاستعداد لمواجهة تحديات المناخ، في ظل الدعم الذي تحظى به من قبل القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ((أم الإمارات))، التي توفر كل سبل الرعاية للمرأة في شتى المجالات، لا سيما البيئة والمناخ.

وطرحت الإمارات مبادرات وبرامج متنوعة لإشراك المرأة في العمل المناخي، وهي جهود تنسجم مع محور ((أبطال العمل المناخي)) ضمن حملة ((استدامة وطنية)).

وتدعم القيادة الرشيدة في الإمارات تمكين المرأة، باعتباره إحدى الركائز الرئيسية لكافة الجهود التنموية، حيث أتاحت الفرصة لتولي المرأة العديد من المناصب القيادية والمهمة في المجال البيئي والمناخي وإحداث التغيير الإيجابي داخل الدولة وعلى مستوى العالم، بناء على استعدادات مبكرة تمثلت في الارتقاء بالمستوى التعليمي للمرأة الإماراتية، وتحفيزها لنيل أرفع المؤهلات العلمية، ويعكس وجود إماراتيات ضمن مناصب قيادية في صناعة القرار الفاعل بقضايا المناخ وحماية البيئة ثمار الكفاءة العلمية لدى ابنة الإمارات.

تولت أدواراً قيادية وحققت تجارب ملهمة في حماية البيئة وأسهمت في صياغة توجّهات الاستعداد لمواجهة تحديات المناخ

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