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«كوب 28».. مستقبل أفضل للعالم

12/4/2023 7:28:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يشهد مؤتمر ((كوب 28)) مشاركة واسعة من قادة العالم بحضور لافت من مختلف الجنسيات والأعمار لمتابعة الحدث العالمي الذي يركز على مواجهة التحديات المناخية.

ووفرت رئاسة المؤتمر كل الإمكانات لضمان تضافر جهود كافة الأطراف لإنجاز نقلة نوعية في العمل المناخي، وتحرص الجهات المختلفة خلال ((كوب 28)) على استعراض جهودها في حماية البيئة وتقليل الانبعاثات، والوصول إلى طاقة نظيفة للوصول إلى مستقبل أفضل للعالم تنعم به الأجيال القادمة.

وتركز الجلسات الحوارية والمنتديات على زيادة الوعي بأهمية الوصول إلى حلول مبتكرة لأزمة التغير المناخي، وفي الوقت نفسه تواصل حكومات وشركات ومستثمرون ومؤسسات خيرية تقديم تعهدات بتمويل مستدام يركز على معالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تداعيات تغير المناخ.

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