هليكوبتر كهربائية فردية ذاتية القيادة للخدمات اللوجستية

يعد مركز التكنولوجيا والابتكار، ضمن المؤتمر الأطراف ((كوب 28))، منصة شاملة لجميع الجهات المحلية والعالمية، لإبراز الأفكار والمشروعات الرائدة التي تسهم في مساعدة في بناء مستقبل مستدام، إذ تسلط الضوء على أهمية تسخير الحلول التكنولوجية، لخدمة البشرية، وتستعرض شركة ((فلاي ناو افيايشون))، ومقرها سالزبورغ في النمسا، في المركز هليكوبتر كهربائية فردية ذاتية القيادة.

وقالت يفون وينتر الشريك المؤسسة والمدير التنفيذي للشركة لـ ((البيان)): يمكن للمروحية الطيران لمدة 30 دقيقة، في نطاق 50 كيلومتراً، وبسرعة تصل 130 كيلو متراً في الساعة، وحمل 200 كيلو غرام، لافتة إلى أن المروحية تتميز بمواصفات أمان عالية، واستهلاك قليل للطاقة، وصوت قليل، وصفر انبعاثات كربونية، وتسهم في تخفيف الازدحام المروي، وتستخدم أحدث التكنولوجيا.

وأضافت: تسهم المروحية في نهج تلقائي بالكامل، يسمح بالتكامل السلس في السلاسل اللوجستية الحالية عن طريق الشحن التلقائي، والتحميل والتفريغ والطيران التلقائي، وهذا النظام يعد الأكثر كفاءة، الذي تم بناؤه على الإطلاق باستخدام نظام دوار متحد المحور وآلية رأس مائلة. لذلك عندما يطير، فإنه يميل في الاتجاه الذي يذهب إليه.

استخدامات

وقالت المدير التنفيذي للشركة، إن الهليكوبتر مخصصة للاستخدام الحضري الداخلي، من أجل تخفيف حركة المرور، وتستطيع توصيل الأغراض إلى الجزر والجبال والمناطق التي لا يمكن الوصول إليها عادةً، وفي العمليات البحرية، وتوصيل منصات النفط، وسلع الطوارئ، والإغاثة في حالات الكوارث والأزمات.

وأشارت إلى أن قيادة المروحية سهلة للغاية، باعتبارها آلية بحتة، مثل الطيار الآلي، إذ يتم تحديد مسار الطيران مسبقاً من نقطة البداية إلى نقطة النهاية، وتعمل الطائرة من خلال برنامج تحكم آلي مرتبط بغرفة التحكم، باستخدام بالذكاء الاصطناعي، وخارج غرفة التحكم، هناك إدارة الحركة الجوية التي تدير جميع حركة الطيران، وتطير وفق خطة طيران، يتم تزويد مراقبة الحركة الجوية بها، إذ تتولى مراقبة الحركة الجوية مهمتهم، وفي اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة وتدخل الهواء، تتولى مراقبة الحركة الجوية المسؤولية.