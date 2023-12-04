57 مليار دولار تعهدات دولية لمكافحة التغير المناخي

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على ضمان التكاتف وتضافر جهود كافة الأطراف لإنجاز تقدم جوهري والنقلة النوعية المنشودة في العمل المناخي بالتزامن مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام يحتوي الجميع.

جاء ذلك تعليقاً على التعهدات التي أعلنتها حكومات وشركات ومستثمرون ومؤسسات خيرية بقيمة نحو 210 مليارات درهم (57 مليار دولار) خلال الأيام الأربعة الأولى من ((كوب 28))، بعد التوصل في اليوم الأول إلى اتفاق بالغ الأهمية لتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ، ويركز على معالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تداعيات تغير المناخ، حيث أعقبته مجموعة من الإعلانات والتعهدات عبر جميع أولويات العمل المناخي، بما يشمل التمويل والصحة والغذاء والطبيعة والطاقة.

وأضاف معاليه أن العالم اجتمع في الإمارات لتقديم نسخة استثنائية من مؤتمرات الأطراف، معرباً عن تطلعه إلى العمل مع المفاوضين خلال الأيام المقبلة للبناء على هذا الزخم وتحقيق مزيد من الإنجازات لحماية البشرية وكوكب الأرض، كما دعا مفاوضي كافة الأطراف إلى العمل خلال الأسبوعين المقبلين بروح من الاتحاد والشراكة واحتواء الجميع لتقديم استجابة ملموسة وفاعلة للحصيلة العالمية، والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مؤكداً حرصه على التعاون معهم وإتاحة المجال أمامهم لتحقيق هذه الأهداف.

وفيما يتعلق بالتمويل المناخي، أطلقت الإمارات صندوقاً تحفيزياً بقيمة 30 مليار دولار، تحت اسم ((ألتيرّا))، يركز على جذب وتحفيز التمويل الخاص في جميع أنحاء دول الجنوب العالمي، كما أعلنت عن تخصيص 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة إلى ((الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة)) التابع لصندوق النقد الدولي بهدف تعزيز المرونة المناخية في البلدان النامية، و150 مليون دولار للأمن المائي، وأعلن البنك الدولي عن زيادة قدرها 9 مليارات دولار سنوياً لتمويل المشروعات المرتبطة بالمناخ، وفي الساعات الثماني والأربعين الأولى من انعقاد ((كوب 28))، وبعد تفعيل الصندوق الخاص بمعالجة أضرار تغير المناخ، تجاوز المبلغ الإجمالي لتعهداته 725 مليون دولار.

وبالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن التعهد بنحو 3.5 مليارات دولار لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، والتعهد بمبلغ 2.7 مليار دولار للصحة، والالتزام بحوالي 2.6 مليار دولار لتطوير النظم الغذائية، وتم التعهد بـ 2.6 مليار دولار لحماية الطبيعة، و467 مليون دولار للعمل المناخي في المدن، وتخصيص 1.2 مليار دولار للإغاثة والتعافي والسلام.

وفي مجال الطاقة، تم جمع 2.5 مليار دولار لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، و1.2 مليار دولار للحد من انبعاثات غاز الميثان، كما تم التعهد بمبلغ 568 مليون دولار لتحفيز الاستثمارات في تصنيع معدات الطاقة النظيفة.

وإجمالاً، تم الإعلان عن 57 مليار دولار حتى الآن في الأيام الأربعة الأولى، كما حظيت التعهدات والإعلانات الجديدة التي تم إصدارها في ((كوب 28)) بدعم عالمي غير مسبوق.

وتم إطلاق 8 إعلانات جديدة من شأنها أن تساعد في تطوير مختلف جوانب المنظومات الاقتصادية العالمية. وتشمل هذه الإعلانات الأولى من نوعها عدة مجالات مثل الصحة، والنظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي، وتعزيز القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، إلى جانب مبادرات لخفض الانبعاثات من الصناعات كثيفة الانبعاثات.

وسيتم إصدار ثلاثة إعلانات إضافية خلال الأيام القليلة القادمة بشأن الهيدروجين، والتبريد، والنوع الاجتماعي، ويُوضح تزايد عدد الدول الداعمة لهذه الإعلانات والتعهدات نجاح جهود رئاسة ((كوب 28)) الهادفة لاستضافة النسخة الأكثر احتواء للجميع من مؤتمرات الأطراف.

ومن أبرز التفاصيل الخاصة بهذه التعهدات والإعلانات التي صدرت حتى اليوم وتم إقرارها:

١ ـــ تعهد ((كوب 28)) بزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة من قبل 119 دولة.

٢ ـــ إعلان ((كوب 28)) الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي على دعم 137 دولة.

٣ ـــ إعلان ((كوب 28)) الإمارات بشأن الصحة والمناخ من قِبل 125 دولة.

٤ ـــ تعهد ((كوب 28 الإمارات للمناخ والإغاثة والتعافي والسلام)) والذي انضمت 74 دولة و40 منظمة

٥ ـــ تعهد ((كوب 28 الإمارات للتمويل المناخي)) والذي تلقى دعم 12 دولة.

٦ ـــ تعهد تحالف ((الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح)) وتلقى دعماً من جانب 64 دولة.

٧ ـــ ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز والذي شهد انضمام 51 شركة، تمثل 40 % من إنتاج النفط العالمي.

٨ ـــ مسرّع الانتقال الصناعي والذي أقرته 35 شركة و6 اتحادات صناعية، بما في ذلك الرابطة العالمية للصلب، والمعهد الدولي للألمنيوم، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، والجمعية العالمية للإسمنت والخرسانة، والمبادرة المناخية لقطاع النفط والغاز، والاتحاد الدولي للنقل الجوي.