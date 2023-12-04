«رولز-رويس»: دعم كبير لنشر استخدام الوقود المستدام بقطاع الطيران

أكد جون كيلي رئيس شركة رولز-رويس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الشركة نجحت في تسيير أول رحلة عبر المحيط الأطلسي تستخدم وقود الطيران المستدام بنسبة 100 % عبر طائرة تابعة لشركة فيرجن أتلانتيك ومزودة بمحركات رولز-رويس ترينت 1000، مشدداً على دعم الشركة لنشر الوقود المستدام بقطاع الطيران.

وقال إن قطاع الطيران يلعب دوراً كبيراً في رحلة تحول الطاقة، ويمتلك وقود الطيران المستدام إمكانات كبيرة لدعم هذه الرحلة، حيث إنه وقود ((بديل)) يمكن استخدامه ببساطة كبديل للوقود التقليدي.

وأضاف أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) يقدر أن صافي انبعاثات دورة حياة ثاني أكسيد الكربون من وقود الطيران المستدام غير الممزوج أقل بنسبة تصل إلى 80 % من الوقود التقليدي، مشيراً إلى أنه إذا توصلت صناعة الطيران إلى صافي انبعاثات طيران صفرية بحلول عام 2050، عندها يمكن أن تسهم توربينات الغاز عالية الكفاءة من الجيل الأحدث والتي تعمل بوقود الطيران المستدام بحوالي 80 % من الحل.

وقال إن شركة رولز-رويس أسهمت في تسيير أول رحلة جوية عبر المحيط الأطلسي باستخدام وقود الطيران المستدام بنسبة 100 % عندما قامت طائرة بوينغ 787 تابعة لشركة فيرجن أتلانتيك بالطيران بمحرك ترينت 1000 من لندن إلى نيويورك. وقد تم تزويد رحلة فيرجن أتلانتيك، التي رعتها حكومة المملكة المتحدة، بوقود طيران مستدام بنسبة 100% مصنوع بشكل أساسي من الزيوت والدهون غير الصالحة للأكل والسكريات النباتية، وستستخدم رحلة العودة وقود الطائرات العادي، لإثبات أنه لا فرق في نوعية الوقود بالنسبة للطائرات والمحركات.

وأضاف: نعتقد أن التقنيات الجديدة مثل الأنظمة الكهربائية بالكامل والأنظمة الكهربائية الهجينة هي جزء أساسي من عملية إزالة انبعاثات الكربون من قطاع الطيران، إلى جانب تحسين كفاءة توربينات الغاز، وتعزيز استخدام وقود الطيران المستدام في جميع مجالات هذه الصناعة، مشيراً إلى أن الشركة استكملت مؤخراً الاختبارات الأولى لتوربين الغاز الجديد لنظام المولدات التوربينية الخاص بها بنجاح. وهذا سيمكّن من الطيران لمسافات أبعد ويفتح مسارات أطول للطائرات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية.

مسارات

وأوضح أن هناك ثمانية مسارات وقود طيران مستدام مؤهلة في الصناعة والتي يمكن مزجها مع الكيروسين التقليدي بكمية تصل إلى 50 %، إلا أنه لا يزال هناك تحدٍ كبير فيما يتعلق بالقدرة الإنتاجية، مشيراً إلى أنه يمكن إنتاج وقود الطيران المستدام من خلال مجموعة من الموارد الحيوية والنباتية والنفايات، إلا أن هناك أيضاً إمكانية لتوليد الوقود الاصطناعي عبر عملية التصنيع التي يمكن تشغيلها بواسطة تقنية المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة الخاصة بنا لضمان إنتاج الوقود الاصطناعي دون انبعاثات كربونية.

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