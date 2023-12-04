الإمارات ترسخ موقعها بيئة جاذبة لشركات التكنولوجيا المستدامة

تولي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الشركات الناشئة المهتمة بالتكنولوجيا المستدامة، أهمية خاصة، بهدف دعم الاستثمار في القطاع الصناعي الوطني المستدام. وركزت الوزارة على توسيع قاعدة الشركات الناشئة وتمكينها ودعم نموها، بما يسهم في نمو وتطور قطاع تكنولوجيا المناخ، والتأكيد على مكانة الإمارات بيئة جاذبة لشركات التكنولوجيا المستدامة، وتبني حلول التكنولوجيا الحديثة لتحقيق مستهدفات الدولة وخفض الكربون وتحقيق الحياد المناخي.

ووفرت الوزارة الحلول التمويلية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بقيمة 699 مليون درهم تسهيلات للتحول التكنولوجي للقطاع الصناعي. وعملت الوزارة على دعم تأسيس ونمو الشركات المهتمة بالتكنولوجيا المستدامة عبر منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج والحلول والممكنات أهمها مبادرة ((اصنع في الإمارات)) لتطوير بيئة الأعمال بما يلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين.

كما أطلقت الوزارة برنامج التحول التكنولوجي للارتقاء بتنافسية واستدامة القطاعات ذات الأولوية على المستوى الوطني، عبر تسريع تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، كما يستهدف البرنامج رفع صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى 15 مليار درهم ويزيد من مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في الناتج المحلي إلى 110 مليارات درهم خلال الأعوام العشرة المقبلة.

بيئة مثالية

واستفادت العديد من الشركات مما وفرته الإمارات من بيئة أعمال مثالية، وما تقدمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من حلول وممكنات تضمن تحقيق النجاح، حيث قررت شركة Gecko Robotics الأمريكية بناء قاعدة دولية لها لتنطلق من الإمارات إلى العالم، ونجحت في تطوير روبوتات قادرة على فحص البنية التحتية للنفط والغاز والطاقة.

وتهدف الشركة من خلال حلولها المتقدمة إلى خفض الهدر في الطاقة بما يسهم في تحقيق توفير بقيمة تفوق على 150 مليون دولار بحلول عام 2030، وتعزو نجاحها إلى البيئة المثالية للأعمال في دولة الإمارات وتحول الدولة إلى مركز اقتصادي وابتكاري تنافسي عالمياً. كما نجحت شركة Hydro Wind Energy، في تطوير تكنولوجيا مبتكرة لحل أكبر التحديات المناخية العالمية مثل إنتاج الكهرباء النظيفة منخفضة التكلفة. وأعلنت الشركة عام 2022 عن توسيع نطاق تقنيتها المبتكرة لتحلية مياه البحر وتحويلها إلى مياه عذبة بدون استخدام النفط لتحلية المياه، مما يقلل التكاليف بنسبة تزيد على 90 %.

منظومة رقمية

وتساهم THE SURPLUSS، المنصة العالمية التي تم تطويرها في دولة الإمارات، في توفير منظومة رقمية تتيح للشركات مشاركة مواردها الفائضة لتعزيز الاستدامة والابتكار، وأن تصبح أكثر قدرة على المنافسة. وقد أكملت المنصة مرحلة الاختبار التجريبي بنجاح مع انضمام 100 شركة من مختلف أنحاء دولة الإمارات، وأصبحت THE SURPLUSS أول مسرعة للحملات المناخية العالمية التابعة للأمم المتحدة مقرها دولة الإمارات، مع إطلاق حملة عالمية مخصصة لدفع جهود العمل المناخي لخفض الانبعاثات العالمية إلى النصف بحلول عام 2030.

ونجحت شركة SEPPURE TECHNOLOGIES، المتخصصة بمجال الفصل الكيميائي والصديقة للبيئة، في توفير حل مستدام يتمثل بفصل المواد الكيميائية جزيئياً باستخدام الحد الأدنى من مدخلات الطاقة، وتساعد هذه التقنية في الحد من الاعتماد على عملية التقطير، وهي واحدة من أكثر عمليات الصناعة الكيميائية استهلاكاً للطاقة. وحققت OSCAR، الشركة الناشئة في مجال المشتريات المستدامة ومقرها الإمارات، نجاحاً مماثلاً، بوصفها أول منصة مؤتمتة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تركز على التخفيف من مخاطر سلسلة التوريد ومواءمة الكيانات مع رؤية الإمارات وأهداف الحياد المناخي.

وتعتبر شركة INFINITE ROOTS رائدة في مجال توظيف التقنيات الخضراء المبتكرة في مجال الأغذية، حيث تلتزم الشركة بابتكار الحلول التي تغير طريقة استهلاكنا للطعام. وتهدف الشركة إلى استبدال 30 % من اللحوم في دولة الإمارات بمنتجات الفطر بحلول عام 2028.

ومن خلال القيام بهذه العملية، تهدف الشركة إلى توفير 18 ميغا طن من ثاني أكسيد الكربون. كما نجحت شركة I2COOL في تطوير نوعية جديدة من الطلاء تساهم في عملية التبريد دون استهلاك الطاقة، وذلك من خلال عكس الطاقة الشمسية وانبعاث الأشعة تحت الحمراء بكفاءة. وقد فازت الشركة الناشئة في هونغ كونغ مؤخراً بالجائزة الكبرى البالغة مليون دولار في الدورة الثانية من مسابقة TERA-AWARD لتكنولوجيا التبريد الخالية من الكهرباء.

38 شركة

وتستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 38 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة ضمن منصة ((قرية الشركات الناشئة)). وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي العامري رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة لـ ((البيان)) إن الإمارات من أولى الدول التي وفرت بيئة جاذبة للاستثمارات في التكنولوجيا المستدامة، مشيراً إلى تأسيس مدينة مصدر في أبوظبي لتكون نموذجاً عالمياً قبل أن تعرف كثير من دول المنطقة مصطلح الاستدامة.

وأضافت أن دولة الإمارات سباقة في هذا المجال، حيث وفرت البنية التحتية اللازمة لانطلاق الشركات المتخصصة في هذا القطاع. وأوضح أن الإمارات وفرت المطارات والموانئ والاتصالات وغيرها لنجاح الأفكار الجديدة والابتكارات فتحقق للإمارات التميز الواضح. وأضاف أن الدولة عملت على سن الكثير من التشريعات والقوانين التي تساعد على جذب الاستثمارات في هذا القطاع. وأشار إلى أن الإمارات من أوائل الدول التي سبقت في التحول للطاقة النظيفة وفق خطوات مدروسة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز