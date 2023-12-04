صندوق النقد العربي ينظم دورة «إعداد إحصاءات البيئة»

افتتحت، أمس، الدورة التدريبية حول ((إعداد إحصاءات البيئة وتغيرات المناخ ذات الصلة بالاقتصاد الكلي))، التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي، خلال الفترة حتى 15 ديسمبر.

وأشار الصندوق إلى أنه في ظل التحديات، التي تواجهها مختلف دول العالم على صعيد الاقتصاد الكلي نتيجة للتغيرات المناخية تولي العربية أهمية خاصة لموضوع التغير المناخي وتأثيره على الاقتصاد بشكل عام، وعلى السياسات الاقتصادية، وسياسات الاستقرار الاقتصادي والمالي بشكل خاص، والتي أصبحت واقعاً يجب التعامل معه.

تبرز أهمية الإحصاءات البيئية الاقتصادية في عملية صنع السياسات الاقتصادية المناسبة، حيث تظهر التجارب الدولية وجود حاجة ماسة لتطوير مؤشرات وبناء منهجيات جديدة، تساعد على توفير بيانات، تدعم سياسات التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، بالإضافة إلى وضع السياسات التي تساعد على التكيف مع التغيرات المناخية. وفي هذا السياق تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بالمصادر والأساليب اللازمة لتطوير المؤشرات المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات الصلة بالاقتصاد الكلي، والتي يمكن أن تسترشد بها السياسات الاقتصادية والمالية.

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