«أڤيڤا»: التقنيات الرقمية تدعم فرص جني الأرباح وتعزز الاستدامة

أكدت شركة ((أڤيڤا)) للبرمجيات الصناعية ودعم التحول الرقمي قدرة التقنيات الرقمية على دعم الابتكار الصناعي من أجل مستقبل أكثر عدالة. وقالت ليزا وي، الرئيس العالمي للاستدامة لدى أڤيڤا خلال زيارة للدولة: إن الاستثمار في التقنيات الرقمية يوفر الفرصة لجني أرباح الأعمال، إلى جانب تحقيق نتائج إيجابية في مجال الاستدامة.

وأكدت: نرى مراراً وتكراراً أن الشركات، التي تعطي الأولوية للاستدامة تتفوق في الأداء على الشركات التي تغفل ذلك. وتظهر أبحاث مؤسسة ((كابجيميني)) أن الشركات الرائدة في مجال الاستدامة حققت إيرادات أعلى بنسبة 83% لكل موظف مقارنة بالمتوسط في الفترة من 2020 إلى 2021. وفي الوقت ذاته حققت أكثر من ربع الشركات الأقل تقدماً (26%) أدنى من المتوسط بنسبة 13%، وتساعد الرقمنة بالفعل في تسريع خفض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي، إذ تعمل التقنيات القائمة على البيانات الذكية والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي والصيانة التنبؤية على إحداث تحول في القطاع الصناعي وتعزيز الإمكانات الإبداعية من خلال ربط الأشخاص بمعلومات ورؤى موثوقة تشجيع الاستخدام المسؤول لموارد العالم.

وترى الشركات أن الاستثمار في تسريع أهداف صافي الانبعاثات الصفرية والأولويات البيئية يمكن أن يؤدي في نفس الوقت إلى تحسين نتائج الأعمال وتعزيز أرباحها النهائية، فتعزيز كفاءة استخدام الطاقة يسهم في توفير الملايين، كما أن الحياد المناخي قادر على التحقيق الأرباح الصافية.

وأوضحت ليزا وي أن الشركات المرتبطة ببعضها تدعم التعاون المتبادل والابتكار والتفكير النقدي. كما أن تجميع بيانات المؤسسة داخلياً وخارجياً على منصة واحدة قائمة على السحابة يتيح لشركاء سلسلة القيمة تحقيق اقتصاديات غير مسبوقة ومزايا ضخمة لمؤسساتهم وللمجتمع. وأشارت إلى أنه في استطلاع أجرته ((أڤيڤا)) مؤخراً أشار كبار القادة في الشركات الصناعية التي تزيد إيراداتها السنوية عن 50 مليون دولار أمريكي إلى أن أولويتهم الرئيسية هي البيانات الذكية التي يمكن أن تساعدهم في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى مواجهة الآثار المتزايدة لتغير المناخ.

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