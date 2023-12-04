«ماجد الفطيم»: ارتفاع وتيرة التمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط

نشرت ((ماجد الفطيم))؛ الشركة العاملة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، ورقة بحثية عن التمويل المستدام، تتناول ارتفاع وتيرة التمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة كبيرة وطرق عملها كمحفز للتغيير الإيجابي.

وتتناول هذه الورقة، التي جاءت بعنوان ((مواءمة النمو مع الهدف))، مشهد التمويل المستدام العالمي والإقليمي وتوجه الدعوة إلى التعاون بين القطاعين الخاص والعام لإطلاق العنان لاستثمارات جديدة وضرورية بقيمة 30 تريليون دولار أمريكي، لتحقيق أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة (أهداف التنمية المستدامة) بحلول العام 2030.

وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ((ماجد الفطيم القابضة)): ((تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً تزايد اهتمام المستثمرين الباحثين عن فرص لتخصيص رأس المال للمشاريع التي تركز على مشاريع الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. فالتمويل يعد عامل تمكين حاسماً للعمل المناخي، ومن خلال مضاعفة تطوير الهيكل والآليات المناسبة، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستصبح في وضع يمكنها من أن تكون مركزاً مزدهراً للتمويل المستدام، ما يقودها نحو مستقبل منخفض الكربون قادر على الصمود)).

وأضاف إسماعيل: ((يلعب التمويل المستدام دوراً أساسياً فيما نتحول إلى الاقتصاد الخالي من الكربون، ونسعى بشكل جماعي لتحقيق أهداف اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة. لكن هذا التقدم لن نتمكن من تحقيقه، إلا إذا عملنا بشكل جماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ونوجه دعوتنا إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص، مع تحمل الحكومات لمسؤولياتها لتهيئة الظروف وتقديم حوافز للاستثمار، بالإضافة إلى قيادة القطاع الخاص وتمويله لدفع عجلة التحول. وسيكون لهذا الالتزام التعاوني المنسق دوره في بناء منظومات تتسم بمزيد من المرونة والإنصاف والاستدامة، وسيكون لديها القدرة على تحصين الاقتصاد العالمي للمستقبل)).

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