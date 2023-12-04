«ثلاثية» القائد وثقافة الاستدامة

تتجلى رؤى وفلسفة وتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ملهمة وخلاقة متألقة في تأثيراتها وسياقاتها ضمن فعاليات وبرامج مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي. وفي الصورة المجسم الفني البارز الذي يجسد شعار ((ثلاثية)) صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أنجزته بلدية دبي باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويقدم رسالة حيوية ودعوة بناءة، تحلقان بأبجديات الفن والجمال لتعزيز قيم الحفاظ على البيئة وتكريس ثقافة الاستدامة في أنحاء المعمورة.

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