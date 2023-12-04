الأمريكيون يقولون إن الاقتصاد سيئ.. هل نصدقهم؟!

ثمّة شيء غريب يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم أخيرًا تعديل نمو إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث من نسبة مرتفعة تبلغ 4.9 %؜ إلى أخرى أعلى بحدود 5.2 %؜، كما أصبح لدى عدد أكبر من الأمريكيين وظائف في نسبة هي الأعلى من أي وقت مضى في التاريخ، ولكن الناس غاضبون من الأوضاع الاقتصادية، مع انخفاض ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر.

يبدو إذن أن البعض لا يمكن إرضاؤهم، فمع وجود مؤشرات رئيسية قوية، كنا نتوقع أن يكون عدد الأمريكيين الذين يعتقدون أنهم في وضع أفضل من العام الماضي أكبر من أولئك الذين يقولون إن وضعهم أسوأ بحوالي 25 نقطة مئوية. وبدلًا من ذلك، ووفقًا لمؤشر الأحوال الاقتصادية الجارية لجامعة ميشيغان، يتجاوز عدد الأشخاص الذين يبلِغّون عن تدهور أوضاعهم الآخرين الذين يشعرون بتحسن بعشر نقاط.

قد تظن أن التضخم يفسر كل ذلك، فالناس يكرهون بالتأكيد ارتفاع الأسعار، ويتذكرونها في كل مرة يشترون فيها شيئًا. نعم، التضخم العالي يغرق المكاسب الأخرى البعيدة أو غير الملموسة. هذه بالتأكيد نظرية جيدة، لكن العديد من الدول حول العالم واجهت تضخمًا حادًا، وبعضها على نحو أشد من الولايات المتحدة. لكن هل يعني ذلك أن مستهلكي هذه الدول أكثر تشاؤمًا؟

حسنًا، في الواقع لا. بالاستناد إلى تحليل قام به المستخدم ((كوانتشيان 1)) بموقع إكس، قمت بحساب معنويات المستهلكين المتوقعة لمجموعة من الدول بناءً على مؤشراتها الاقتصادية الأساسية، وقارنتها بالمشاعر الفعلية. وجدت أنه مقارنة بفترة الوباء، يبدو المستهلكون في الولايات المتحدة أكثر كآبة من الفرنسيين والألمان وحتى البريطانيين. ومن الواضح أن جميع الأوروبيين يشعرون بالثقة التي قد يتوقعها المرء استنادًا إلى أداء اقتصاداتهم، كما يبدو أن الكآبة المفرطة أصبحت مشكلة أمريكية جديدة.

ما الذي يحدث إذن؟ منذ أيام، أجرت مؤسسة ((فوكال داتا)) استطلاع رأي بطلب مني، سألت فيه عينة تمثيلية من 2,000 بالغ أمريكي عمّا إذا كانوا يعتقدون أن الظروف الاقتصادية قد تحسنت أو ساءت على مدى السنوات القليلة الماضية. وكانت النتائج مذهلة: فالأمريكيون مخطئون على نحو ثابت في الاتجاه السلبي في كل المقاييس التي قمنا باستطلاع آرائهم فيها تقريبًا. فهم يعتقدون، بفارق كبير، أن التضخم لا يزال في ارتفاع (رغم أنه يتناقص)، وأنه تجاوز نمو الأجور (بينما الأجور قد تجاوزت الأسعار)، وأنهم قد أصبحوا أقل ثراءً (رغم أنهم قد أصبحوا أكثر ثراءً بكثير).

وغالبًا ما تؤكد محاولات تبرير هذا الإحساس بالكآبة التحديات التي تواجهها الفئات الأقل ازدهارًا، ولكن هذا يتعارض أيضًا مع الأدلة. أحد التفسيرات التي سمعتها تقول إن اليأس يأتي من الشباب الذين يعانون من ارتفاع الإيجارات رغم أن أجورهم قد ارتفعت بشكل أسرع، متجاوزة الإيجارات، مقارنة بكبار السن، بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لاستطلاع جامعة ميشيغان يُعتبر المستهلكون الشباب هم الأكثر إيجابية.

وبالمثل، فإن الأجور قد ارتفعت بشكل أسرع لأولئك الذين يتقاضون أدنى الدخول، ما أدى إلى تقليص لأكثر من ثلث الزيادة في تفاوت الأجور خلال الأربعين عامًا الماضية، كما أن ارتفاع الثروة طال الأقل ثراءً والأكثر ثراءً على حد سواء.

وكان الأمر الأكثر لفتًا للانتباه في هذه الاستجابات يتعلق بمدى الإحساس بالتقدم على المدى الطويل. غالبية كبيرة من الأمريكيين يعتقدون أن الدخل المتوسط اليوم يدفع مقابل نمط حياة أسوأ مما كان عليه قبل 30 عامًا (وهو بوضوح أمر خاطئ)، وأن نسبة الفقر أعلى مما كانت عليه قبل جيل (بينما في الواقع أنها انخفضت بنسبة كبيرة). وإحدى الإحصائيات الكاشفة بشكل خاص تشير إلى أن تقييم الأمريكيين لأوضاعهم المالية لم يتزحزح إلا قليلًا للغاية على مدى السنوات الخمس الماضية، كما أن تقييمهم للاقتصاد الوطني قد تدهور بشكل حاد. يبدو أنهم قرروا أن الأجواء سيئة، لذا يجب أن تكون الأمور تسير على نحو سيئ بالنسبة لمعظم الناس، حتى لو لم تكن كذلك بالنسبة لهم.

ويلعب الانتماء السياسي أيضًا دورًا رئيسيًا في فهم كيفية انفصال المعنويات الاقتصادية عن الواقع الاقتصادي في الولايات المتحدة. ويتضمن استطلاع جامعة ميشيغان سؤلاً حول ما إذا كان الناس يعتقدون أن الوقت الحالي مناسب لشراء الأجهزة المنزلية الكبيرة، فعندما ضرب الوباء، اتجه الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء بشكل حاد نحو قول ((إنه ليس الوقت المناسب للشراء)). ولكن بعد أشهر فقط، وعندما فاز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، وبينما كان (كوفيد19) لا يزال مُستعرًا، أعلن الديمقراطيون فجأة أن الظروف مواتية لشراء الثلاجات وأجهزة التجميد الجديدة، بينما لم يفعل الجمهوريون ذلك.

وهكذا، يبدو أن مشاعر المستهلكين في الولايات المتحدة أصبحت ضحية للاستجابة التعبيرية (أي أن يقدم الأشخاص إجابات غير صحيحة حيال الأسئلة للإشارة إلى انتماءاتهم السياسية أو الاجتماعية الأوسع). ونصيحتي: إذا أردت معرفة ما يظنه الأمريكيون فعلًا بشأن الظروف الاقتصادية، فانظر إلى أنماط إنفاقهم، إذ بعكس الأوروبيين الحذرين، عاد المستهلكون الأمريكيون إلى خط اتجاه ما قبل كورونا وأصبحوا يشترون أشياءً أكثر من أي وقت مضى.

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