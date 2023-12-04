12 شركة ناشئة تنضم لمسرعة «دبي إم آي تي ديزاين إكس»

أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ((دييز)) ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) اختيارهما 12 شركة ناشئة للانضمام إلى الدفعة الأولى من مسرعة ((دبي إم آي تي ديزاين إكس)) (MIT DesignX Dubai)، التي قاما بإطلاقها في سبتمبر العام الجاري بهدف تسريع بناء المشاريع المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً على مستوى البيئة الحضرية مثل المياه، والمناخ، والأمن الغذائي، والطاقة.

وستعمل هذه الشركات على تطوير مشاريع أعمالهم أثناء التحاقهم ببرنامج تدريبي شامل طوره معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وتم اختباره في مختلف أنحاء العالم. ويتكون البرنامج من ورش عمل ويتبع ذلك شهر مكثف من جلسات التصميم والأعمال، يستضيفها مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال ((ديتك)) في واحة دبي للسيليكون حتى فبراير 2024. وستحصل الشركات الناشئة أيضاً على التوجيه من الشركات المحلية وخريجي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إضافة إلى المساعدة من الطلاب المتدربين لدى المعهد.

وقال ((وليام شابل))، المدير المالي التنفيذي في ((دييز)): ((نرحب بالدفعة الأولى من الشركات الناشئة وتوفير مساحة العمل عالية التجهيز بما يلبي طموحاتهم، حيث ستعمل على توفير الحلول لتحديات البيئة والأعمال بالاستفادة من التكنولوجيا. ونحن بدورنا حريصون على إنشاء منظومة متكاملة لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا والاستدامة في دبي تمكنهم من تطوير حلول مبتكرة للتحديات الملحة ومشاركتها مع العالم)).

قال جلياد روزنزويج، المدير التنفيذي لـ DesignX في كلية الهندسة المعمارية والتخطيط بمعهد MIT: أعجبت كثيراً بمواهب ريادة الأعمال التي تزخر بها دولة الإمارات، ووقع اختيارنا على 12 من الشركات الناشئة الأكثر إلهاماً. إنني متحمس لرؤية ما سيفعله المشاركون لتطوير أفكارهم المتنوعة من خلال برنامج مسرعة ((دبي إم آي تي ديزاين إكس)) وكيف ستعمل الفرق على تحسين أفكارهم المستدامة وابتكاراتهم التكنولوجية النوعية بمساعدة موظفينا وموجهينا.

وتشترك الشركات الناشئة المختارة في تركيزها على الاستدامة والتكنولوجيا. وتغطي مشاريعها أفكار مبتكرة، تشمل استخراج الماء من الهواء، وتبريد مراكز البيانات، ومبادرات إعادة التدوير، والحد من تلوث الهواء.

قائمة

وتضم قائمة الشركات المختارة في برنامج مسرعة ((دبي إم آي تي ديزاين إكس)) كلاً من ((آكتيديفيت))، التي تربط مصادر البيانات المتباينة باستخدام محرك بحث خاص بها؛ و((آيرفي)) التي تعمل على التخلص من ازدحام المركبات والحد من تلوث الهواء من خلال منصة ذكاء اصطناعي تكيفية وديناميكية؛ و((فيوز)) FUSE، التي تركز على التحويل الكهربي للمركبات التجارية؛ و((أوثالو))، التي تسخر النفايات البلاستيكية المعاد تدويرها لإنتاج مواد بناء قوية للإسكان بأسعار معقولة؛ و((الترا كول))، التي تقترح حلاً مستداماً وفعالاً من حيث التكلفة للإدارة الحرارية لمراكز البيانات؛ و((ريكلسترز))، التي تركز على تحويل النفايات الطبية الصلبة إلى منتجات معاد تدويرها قابلة لإعادة الاستخدام؛ و((ريجني))، التي تقدم منصة لمنظومة المركبات الكهربائية؛ و((سمارتزي)) وهي منصة لإدارة إنترنت الأشياء؛ و((كيوسك))، وهي منصة متخصصة تربط بين المشترين والبائعين للحلول المستدامة في مجال الضيافة؛ و((ساسووتر)) التي تقوم ببناء نظام متطور قادر على توليد المياه مباشرة من الهواء؛ و((تايل جرين))، التي تركز على تحويل النفايات البلاستيكية منخفضة القيمة وغير القابلة لإعادة التدوير إلى أكثر من 40 مادة بناء باستخدام تقنية حاصلة على براءة اختراع؛ و((ذا سيربلس)) The Surpluss، مشغل التكنولوجيا المناخية الذي يتخصص في إنشاء أنظمة صناعية مستدامة من خلال التحول الرقمي.

تعاون

ومن جهة أخرى، كشفت ((دييز)) عن تعاونها مع (The Surpluss)، إحدى الشركات الناشئة التي تم اختيارها في البرنامج لإطلاق ((مجموعة استدامة افتراضية)) للشركات العاملة في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت سلطة ((دييز))، بهدف تطوير مخطط فريد لمجتمعات الأعمال عالية الأداء والملتزمة بالمشاركة في العمل المناخي.

وكخطوة أولى، اختارت ((دييز)) ألف شركة في الواحة للانضمام إلى المجموعة وتمكين أفضل الشركات لديها من تفعيل التحول نحو الاستدامة. وسوف تتمكن تلك الشركات من الوصول إلى منصة ((The Surpluss)) لمشاركة وتبادل مواردهم الفائضة بشكل ربحي، والاستفادة من جلسات تدريبية مخصصة، وموارد دعم إضافية مثل مشروع ((السباق إلى الصفر)) وهو حاسبة لانبعاثات الشركات مدعومة من الأمم المتحدة لتحقيق الحياد المناخي، إضافة إلى فرص نوعية للتواصل وحضور الفعاليات الحصرية.

وستكون المجموعة مفتوحة أمام مجتمع الأعمال ككل في واحة دبي للسيليكون، والذي يضم أكثر من مؤسسة، وبالتالي أمام الجمهور، لتعزيز التزام الواحة بالتميز العالمي وبتوفير الفرصة لدعم مساعي الشركات في التحول نحو الاستدامة.

وقال ((وليام شابل)): ((تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتعزيز نشاطات البحث والتطوير في مجال الاستدامة عبر مختلف القطاعات، بما يتماشى مع أجندة الاستدامة في دولة الإمارات. ومن خلال دمج الأفكار المستقبلية المبتكرة وتمكين أفضل الشركات لدينا من خلال مجموعة الاستدامة، مع إمكانية الوصول إلى منصة (The Surpluss)، نهدف إلى دعم الشركات المؤثرة التي تركز على المناخ بحلول متطورة، مما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات للابتكار المستدام والريادة البيئية عالمياً، خاصة وأن الدولة تستضيف حالياً مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28))).

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