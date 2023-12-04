جنازات «التيك أواي».. هروب من الارتفاع الصارخ للتكاليف

وفقاً لدراسة أجريت هذا الأسبوع، فإن أقل من نصف البريطانيين يرغبون في إقامة جنازات في ظل الارتفاع الصارخ لتكاليف المراسم والميل نحو مجتمع أكثر علمانية. وهذا يثير التساؤل: ما الذي يريدونه بدلاً منها؟، الجواب سيعرفه بالتأكيد أي شخص يشاهد التلفاز نهاراً، هو الحرق المباشر للجثة.

هي طريقة باتت تعرف أيضاً بـ((جنازة التيك أواي))، فقد انتشرت عملية الحرق الرخيصة والمبسطة من دون حضور الأقارب خلال فترة الحجر الصحي، وظلت شائعة ومنتشرة بقوة حتى الآن حيث تمثل الآن ما يقارب واحدة من كل خمس وفيات في المملكة المتحدة. وتبقى التكاليف منخفضة عن طريق استخدام محارق نائية، وغالباً في الصباح الباكر قبل بدء المراسم التقليدية في وجود المشيعين وأكاليل الزهور.

وأرخص خدمة حرق مباشرة وجدتها على الإنترنت كانت بتكلفة 895 جنيها استرلينياً، بالإضافة إلى 91 جنيهاً لإعادة الرفات في صندوق مغطى بقشرة من خشب البلوط، و250 جنيهاً إضافية إذا كان وزن المتوفى يزيد على 196 باوند. في المقابل، ستتكلف عملية الدفن في المتوسط حوالي 4.800 جنيه استرليني، والحرق التقليدي بحدود 3.700 جنيه استرليني.

وفقاً لمركز ثيوس للأبحاث، فقد أشار واحد من كل 10 مشاركين إلى فقر الجنازات، وقالوا إنهم لا يريدون خدمة تقليدية. وقالت الغالبية العظمى من الرافضين للجنازات (%67) إنهم يشعرون أنه يمكن إنفاق المال بطريقة أفضل.

يذكرني ذلك برحلة لي إلى مقهى الموت في عام 2015، حيث التقيت سيدة مرحة في السبعينات من عمرها. لقد شددت على أن الجنازات هي نوع من عمليات الاحتيال. كانت تريد حرقاً مباشراً حتى يتمكن أحفادها من إنفاق المال المدخر على عطلة خاصة لن يتمكنوا من الحصول عليها بخلاف ذلك. وتعكس الإعلانات التلفزيونية واسعة الانتشار للحرق المباشر ميلاً نحو هذا الشعور. فمن الواضح أن عبارات مثل ((المال الذي ادخرته هو هديتي للعائلة)) و((أنا فقط لا أريدكم أن تمروا بكل هذه المتاعب والضغوط حين أموت)) تضرب وتراً حساساً عند كثير من الناس.

وبينما قد يوفر أهل الميت المال بعدم إقامة الجنازة، فهل هناك ما يخسرونه؟. يقول جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربيري، في تعليقه في مقدمة نتائج التقرير: ((من الصادم اكتشاف أن الموت قد ينظر إليه على أنه مكلف ويستغرق وقتاً طويلاً ومجرد مسألة عرضية)).

وتقول مادلين بنينجتون، المؤلفة المشاركة في تقرير ثيوس: ((إن هذه تقريباً ردود أفعال استهلاكية لا استجابة لفجيعة)). وحتى لو لم تكن متديناً، فإن مراسم الجنازة هي طقس وداعي وجزء مهم من عملية الحزن. وفي إشارة إلى ((فجوة الرعاية الروحانية)) والدور التي تلعبه الجنازات في دعم المفجوعين، قالت إنه عندما كانت الوفيات والجنازات في عزل بسبب الوباء ((أدركنا كمجتمع مدى قسوة ذلك ولا إنسانيته)).

ووفقاً لبيور كريميشن، أحد أبرز موفري خدمة حرق الجثث في المملكة المتحدة، فإن زيادة الحرق المباشر لا تعني نهاية الجنائز، فيما يدعو موقعها الإلكتروني إلى ((ولادة جديدة)) للجنازة كمراسم تحتفي بحياة الشخص بدلاً من الحداد على وفاته.

وأفاد استطلاع رأي شمل 17.000 عميل ممن لديهم خطط مسبقة الدفع للجنازات، أن ((التوديع الجيد)) لا يزال مهماً، لكنهم يريدون فصل عملية الحرق نفسها عن المراسم الجنائزية، وينوون إقامتها في مكان يعني لهم الكثير (الشواطئ والأماكن الجميلة والمشهورة)، ويقوم بتنظيمها الأصدقاء والعائلة لا ((مهنيين غرباء)).

هؤلاء الأشخاص هم أقلية، لأنهم خططوا مقدماً ليوم حسابهم. ووجدت ثيوس أن أقل من نصف السكان بشكلٍ عام يشعرون أنهم مستعدون للموت على المستوى العملي أو المالي أو الروحي. ولأنه تذكير قاتم بأننا فانون، فقد أدى وباء كوفيد 19 إلى ارتفاع في كتابة الوصايا وتسجيل التوكيلات، ولكن من الصعب تحديد إذا ما كانت العائلات قد تواصلت بشأن رغبات الجنازة مع أقرب وأعز الأشخاص إليها.

لقد نظم والداي وشاركا في ما يكفي من الجنازات ليعرفوا مدى الحزن والألم الذي يصاحب محاولة معرفة ما كان يريده شخص ما، لذا فقد رتبوها مسبقاً لأنفسهم (بما في ذلك تفاصيل المراسم والأصدقاء الذين يجدر الاتصال بهم). قد تظن هذا أمراً غريباً، لكنهم يعتبرونه فعل محبة. فعندما يأتي اليوم الحزين، لن يتخلل حزننا مجال لقرارات حول التوابيت والحرق أو مكان نثر رمادهم (والأهم من ذلك، أننا نعرف الآن أنهم يرغبون في أن يدفنوا).

فلو لم يكن والدي متدينين وأخبراني أنهما يرغبان في الحرق المباشر، فلا أعرف كيف كان سيكون رد فعلي. والأمر ذاته ينطبق على عمليات الدفن الصديقة للبيئة في الغابات، والمحارق الكهربائية بدلاً من الغاز، وحتى التخلص من الجثث بواسطة التحلل المائي القلوي. ولكن هذا سبب إضافي للحديث عن الموت، بينما لا نزال أحياء، حتى أن هناك دليلاً عملياً يحمل عنوان ((أنا ميت، ما العمل الآن؟))، حيث يمكن للأشخاص تحديد رغباتهم لمساعدة الأقارب والأصدقاء والمنفذين في التعامل مع الجنازات والأمور المالية بعد رحيلهم.

لا أحد يخطط للموت أبداً. ومع ذلك، التفكير مسبقاً فيما ترغب فيه يمكن أن يخفف من عبء الأشخاص الذين تحبهم، سواء أكنت ترغب في الطقوس الكاملة أم مجرد جلسة في مكان ما محبوب.

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