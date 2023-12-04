«إنفيديا» تشق طريقها نحو الهيمنة على الذكاء الاصطناعي

نجح جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي مقتضب الحديث وذو السترة الجلدية لمجموعة ((إنفيديا))، في تسجيل عدد من الانتصارات البارزة، فمجموعة التكنولوجيا التي شارك في تأسيسها ويديرها هي سادس أعلى الشركات العالمية تقييماً في الوقت الحالي، وتُعد رقاقاتها وقوتها البرمجية القوة المشغلة لقاطرة ثورة الذكاء الاصطناعي، ويمكن لإيرادات ((إنفيديا)) هذا العام المالي تخطّي إيرادات شركات صناعة ألعاب الفيديو الأمريكية كافة مجتمعة.

تبدو هذه النقطة الأخيرة مجرد أمر هامشي لشركة تعمل حواسيبها الخارقة على تدريب تطبيقات مثل ((تشات جي بي تي)) الخاص بشركة ((أوبن إيه آي)). وكانت الشركة في بداياتها تعمل في توريد الأجهزة الحاسوبية لألعاب الفيديو، وتصنيع رقاقات الرسوميات للحواسيب الشخصية وأجهزة ((إكس بوكس)) الخاصة بـ((مايكروسوفت))، ولكنها أحدثت تغييرا لافتا في اتجاهها منذ عقد، بيد أن الألعاب ظلت أكبر مصدر لإيراداتها حتى العام الماضي.

ويُعد التحوّل الذي طرأ على ((إنفيديا)) واحداً من أكثر التحولات حدة وذكاء في مجال الأعمال، ويشابه التحرك التاريخي الذي خاضته ((نينتندو)) من أوراق اللعب إلى وحدات التحكم في الألعاب، وأيضاً ابتعاد ((تويوتا)) عن أنوال النسيج إلى السيارات. وأفصح جنسن، في قمة ((ديل بوك)) التي نظّمتها صحيفة ((نيويورك تايمز)) منذ أيام قائلاً: ((أحب أن أعيش هذه الحالة التي نكون فيها على وشك الهلاك.. أستمتع بهذا الأمر)).

إن ذلك التحوّل لم يكن اعتباطياً كما يبدو، فلألعاب الفيديو والذكاء الاصطناعي قواسم مُشتركة كثيرة، كما أنّ الألعاب تتمتع بتاريخ طويل حلت فيه بمقدمة أكثر تكنولوجيات الحواسيب الشخصية تطوراً. وكان مسؤول تنفيذي لدى ((نينتندو)) قال لـ((فايننشال تايمز)) في ثمانينيات القرن الماضي، في معرض حديثه عن وحدة تحكم ((حاسوب العائلة)) الذي كانت الشركة أطلقته التو: ((كنا أول من أقر بأن حاسوبنا لا يستطيع سوى لعب الألعاب)).

وكشفت ((نينتندو)) بعد ذلك عن لعبة ((سوبر ماريو بروس))، كما طرحت جهاز ((غيم بوي)) المحمول، وكانت الألعاب أكثر أشكال الحوسبة الرسومية روعة، حينما شارك هوانغ في تأسيس ((إنفيديا)) في سنة 1993، أي قبل عام من إطلاق ((سوني)) أول ((بلاي ستيشن))، كانت سوقاً طبيعية لوحدات المعالجة الرسومية الخاصة بـ((إنفيديا))، بغض النظر عن حقيقة أن هوانغ ذاته كان هاوياً للألعاب.

وهناك نوعان من التحوّلات، الأول طبيعي، والثاني أقرب ما يكون إلى تصاريف الأقدار. لقد بدأت ((نتفليكس)) بتأجير أقراص ((دي في دي))، فكان التطور الطبيعي انتقالها إلى خدمات البث المباشر عبر الإنترنت، أما مؤسسو ((نوكيا)) فقد شيدوا مصنعاً للورق في سنة 1865، ولم يفكروا قط في أن الشركة ستتحوّل يوماً ما إلى تصنيع معدات الاتصالات، ولذلك، يقع تحوّل ((إنفيديا)) من وحدات المعالجات الرسومية للألعاب إلى الحواسيب الخارقة للذكاء الاصطناعي، في منطقة وسطى بين هذا وذاك.

وكان من الواضح بعد فترة وجيزة من لإطلاق ((إنفيديا)) أول وحدات المعالجات الرسومية في سنة 1999، أن استخدامها الحوسبة المتوازية، التي تسرّع المهام بإجراء العديد من العمليات الحسابية الصغيرة في آن واحد، سيكون تطبيقات أوسع نطاقاً، ولكن ماهية هذه التطبيقات لم تكن واضحة، فقد كان تعلم الآلة حينها في مرحلة من الفتور، فيما قامت ((إنفيديا)) بتكريس جهد أكبر للحوسبة المحمولة، والمحاكاة المرئية واسعة النطاق.

لقد أدرك هوانغ الإمكانات التي يحملها الذكاء الاصطناعي في طياته في سنة 2012، حينما وظفت مجموعة ضمّت إيليا سوتسكيفر، كبير العلماء لدى ((أوبن إيه آي))، تكنولوجيا ((إنفيديا)) لتدريب شبكة عصبية تُدعى ((ألكس نت)) للتعرف إلى الصور. وبعد أربع سنوات، سلّم هوانغ ((أوبن إيه آي)) أول حاسوب خارق، وتضم نسخه الأخيرة 35,000 قطعة ويبلغ سعرها 250,000 دولار أو أكثر، ويشكّل أساس نموها الأخير.

ويكمن التشابه بين الألعاب والذكاء الاصطناعي في أن القوة المطلقة هي التي تفوز، ومكّن تعامل وحدات المعالجة الرسومية مع المعلومات بسرعة فائقة، الرسوميات من أن تصبح أكثر تعقيداً باطراد، وهناك حاجة لقدر كبير من القوة الحوسبية الجبارة لتتيح للاعبين التفاعل مع الآخرين في عوالم افتراضية ثرية بالرسوميات وتُعالج فيها الصور وتتولّد على نحو عميق.

هذا ما يُطلق عليه أيضاً ((الدرس القاسي)) للذكاء الاصطناعي، فقد كان تصميم الشبكات العصبية ذا قيمة عالية، ولكن العامل الحاسم في مدى قدرتها على معالجة المعلومات، وتوليد الصور يكمن في السرعة الحاسوبية، وقد استيقظت الشبكات العصبية من ((شتاء الذكاء الاصطناعي)) في أوائل الألفية الجديدة، وذلك بمجرد تدريبها بوساطة وحدات معالجة رسومية مُصممة للألعاب.

وكما يلفت بريان كاتانزارو، نائب رئيس بحوث التعلم العميق التطبيقية لدى ((إنفيديا)): ((تتشارك الرسوميات والذكاء الاصطناعي في خاصية مهمة، فكلما زادت القوة الحاسوبية، كانت النتائج أفضل))، ولأن أحدث تقنيات ((إنفيديا)) تتخطى قوة وحداتها لمعالجة الرسوميات الأصلية بآلاف المرات، وربما ملايين المرات وفق بعض المقاييس، فقد جعل ذلك الذكاء الاصطناعي سلساً على نحو مقلق.

ولكن ثمة اختلاف مفيد بين الألعاب والذكاء الاصطناعي، من وجهة نظر ((إنفيديا))، فحتى أكثر هواة الألعاب هوساً لديهم حداً للسعر الذي سيدفعونه لقاء بطاقة رسومية جديدة، بعكس الشركات التي تحتاج للحواسيب الخارقة للتغلب على ((أوبن إيه آي)) والتي ستنفق مئات الآلاف من الدولارات، وتتمتع ((إنفيديا)) بمركز تفاوضي مربح للغاية في هذا الصدد، وحتى إن لم يدُم ذلك حتى الأبد.

وقد تتلاقى التقنيات التي تقف وراء الألعاب والذكاء الاصطناعي من جديد، وإذا كان لزاماً على البشر التفاعل باستمرار مع وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهو مُرجح عمّا قريب، فسيتعين علينا إيجاد سبل للتواصل معهم بخلاف كتابة أوامر في صناديق، ويجب لهذا التفاعل أن يتسم بسلاسة أكبر، وأن يكون بإمكانه محاكاة الألعاب والعوالم الافتراضية.

لم تكن الألعاب قط نشاطاً تكنولوجياً تافهاً، ويُعد صعود ((إنفيديا)) دليلاً على ذلك، وقد بَنَت ((آي بي إم)) حاسوبها الخارق الذي يحمل اسم ((ديب بلو)) للتغلب على غاري كاسباروف في الشطرنج في سنة 1997، كما صنعت ((إنفيديا)) وحدات معالجة الرسوميات للألعاب، وكانت هذه التطبيقات الأكثر تطلباً في عصرها، ولكنها فتحت الطريق أمام أمور أخرى، فلا تقع في الخطأ وتنظر إلى اللعب أنه إضاعة الوقت.

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