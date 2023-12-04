71.3 مليار درهم تداولات عقارات أبوظبي في 11 شهراً بنمو 26 %

تجاوزت قيمة التداولات العقارية بأبوظبي في 11 أشهراً حاجز 71.3 مليار درهم، وذلك وفق مؤشرات رسمية لدائرة البلديات والنقل عن الفترة من بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي، وبارتفاع 26%، مقارنة بقيمة 56.5 مليار درهم حققتها التداولات عن الفترة ذاتها من العام 2022.

وأوضحت مؤشرات الدائرة، بلوغ العدد الإجمالي لمعاملات التداولات متضمنة كلاً من معاملات البيع المباشر وأنشطة الرهن العقاري، 19616 معاملة في الفترة المنقضية من العام الجاري، وسط استمرار نشاط السوق العقاري، وزيادة حركة الصفقات العقارية، سواء عبر معاملات البيع المباشر للعقارات أو عبر معاملات الرهن العقاري المنفذة عبر المصارف وجهات التمويل العقاري.

وأظهرت البيانات، أن أنشطة البيع بشكل عام اختصت بحصة 66% بقيمة بلغت 47 مليار درهم، وذلك عن 13056 معاملة، وبارتفاع 66.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي سجلت نحو 23.7 مليار درهم عن 8708 معاملات بيع.

وانقسمت أنماط معاملات البيع لتختص أنشطة البيع على المخطط بالحصة الكبرى منها بنحو 69.7% من مجمل عدد معاملات البيع في الأشهر التسعة بنحو 9103 معاملات، وبحصيلة بلغت 31.4 مليار درهم، بينما اختصت العقارات الجاهزة بنحو 31.3% من مجمل عدد معاملات البيع بنحو 3953 معاملة بحصيلة بلغت 15.6 مليار درهم.

تمويل عقاري

من جانب آخر، أظهرت البيانات نشاطاً لعملاء برامج التمويل العقاري المصرفي والراغبين في التملك الحر وشراء العقارات داخل الإمارة، إذ استحوذت معاملات الرهن العقاري على 34% من مجمل قيمة التداولات في الشهور المنقضية من العام 2023، محققة 24.3 مليار درهم. وبلغ عدد معاملات الرهن العقاري في تلك الفترة المنقضية من العام نحو 6560 معاملة.

ووفق تسلسل بيانات التداولات، يشهد الربع الأخير من العام الجاري، نشاطاً واضحاً للسوق العقاري بالإمارة، إذ بلغ مجمل التداولات 10.2 مليارات درهم خلال نوفمبر، ونحو 4000 معاملة إجمالية تمت خلال الشهر، فيما حقّق أكتوبر مجمل تداولات وصل إلى 3.2 مليارات درهم وذلك قيمة 1782 معاملة إجمالية.

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