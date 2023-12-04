الدولار يسترد بعض مكاسبه.. واليورو يتراجع

ارتفع الدولار،أمس، ليستعيد بعض المكاسب، بعد تراجعه على مدى ثلاثة أسابيع متتالية، بفعل رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، سيخفض أسعار الفائدة قريباً. وانخفض اليورو في أحدث التعاملات 0.1 في المئة، إلى 1.0876 دولار، في حين ارتفع مؤشر الدولار 0.19 في المئة، إلى 103.33.

وارتفع اليورو ثلاثة في المئة مقابل الدولار الشهر الماضي، وبلغ أعلى مستوى له منذ أغسطس، حين تجاوز 1.10 دولار، إذ أظهرت البيانات أن التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ بسرعة. وانخفض مؤشر الدولار 3.1 في المئة في نوفمبر، في أكبر انخفاض شهري له خلال عام.

وقال كولين آشر كبير الاقتصاديين في بنك ميزوهو في لندن ((نوفمبر.. كان شهراً سيئاً للغاية بالنسبة للدولار، لأسباب من بينها التوقعات بتيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.. نرى مجالاً لتغيير المسار بنهاية العام)).

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.27 في المئة، إلى 1.2675 دولار، كما انخفض الدولار الأسترالي 0.44 في المئة، إلى 0.6646 دولار. وارتفع الدولار مقابل الفرنك السويسري أيضاً 0.31 في المئة، إلى 0.8723 فرنك في أحدث التعاملات.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل الين، وسجل 146.69 أمام العملة اليابانية، بعد انخفاضه إلى 146.24 يناً في الجلسة الآسيوية، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ منتصف سبتمبر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز