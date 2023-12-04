نمو كبير لسوق «فوركس»

تسجل منطقة الشرق الأوسط ارتفاعاً كبيراً في نشاط تداول العملات الأجنبية، فوفقاً لبنك التسويات الدولية (BIS)، يبلغ حجم التداول اليومي لسوق ((فوركس)) في الشرق الأوسط 446 مليار دولار، كما أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي من أهم المساهمين الحيويين في سوق ((فوركس))، إذ إن حجم مبيعات سوق فوركس في دول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوز 120 مليار دولار العام الماضي.

وقال روجيرو كاتالانو دانييلي المؤسس المشارك لشركة ((أوفر فيو إف إكس)) إن دبي تعد مركزاً مهماً لتداول العملات الأجنبية وذلك يعود إلى شهرتها العالمية على المستوى المالي، وقد أدت سلطة دبي للخدمات المالية دوراً محورياً في إنشاء الأطر التنظيمية التي تعزز بيئة تداول العملات الأجنبية الآمنة والشفافة، وأصبحت بورصة دبي للذهب والسلع منصة رئيسة لتداول العملات الأجنبية، حيث تقدم مجموعة من العقود الآجلة للعملات والخيارات العائدة إليها، أمّا في سنة 2021، فتجاوز مجمل حجم تداول العملات الأجنبية في دبي 60 مليار دولار، الأمر الذي عزّز موقع المدينة مركزاً لتبادل العملات.

وأشار إلى أن تداول العملات الأجنبية يتيح للمستثمرين المشاركة في القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا والسياحة والعقارات. وفي سنة 2022، سجل حجم تداول العملات الأجنبية المتعلق بالقطاعات غير النفطية في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 20 % سنوياً، ما يبرز نجاح جهود التنوّع.

وأوضح أنه يتم تداول أزواج عملات رئيسة تتضمن عملات الشرق الأوسط بشكل نشط في المنطقة، ويعد زوج الدولار الأمريكي/الدرهم الإماراتي (الدولار الأمريكي/الدرهم الإماراتي) والدولار الأمريكي/الريال السعودي (الدولار الأمريكي/الريال السعودي) من بين أكثر الأزواج تداولاً، ما يبرز العلاقات الاقتصادية بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة.

ويعمل سوق فوركس في الشرق الأوسط عبر مناطق زمنية مختلفة، حيث توفر جلسات التداول المتداخلة سيولة كافية ولكن ساعات التداول الأكثر نشاطاً في الشرق الأوسط تقوم في أثناء التداخل بين الجلسات الآسيوية والأوروبية، من الساعة 8:00 وحتى الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش. ولضمان سلامة واستقرار سوق فوركس، تطور المشهد التنظيمي في الشرق الأوسط، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد نفذت الهيئات التنظيمية، ومن ذلك سلطة دبي للخدمات المالية تدابير صارمة لحماية المستثمرين والحفاظ على شفَافَة السوق.

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